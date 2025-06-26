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Австралія запровадила санкції проти триразової олімпійської чемпіонки з Росії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Австралія запровадила санкції проти триразової олімпійської чемпіонки з Росії
Марія Кисельова є депутатом Московської міської думи

Під індивідуальні санкції потрапила триразова олімпійська чемпіонка із синхронного плавання Марія Кисельова

Австралія запровадила санкції проти олімпійської чемпіонки – росіянки Марії Кисельової. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Австралії.

Австралія розширила свій санкційний список, додавши до нього 37 громадян Росії та 7 організацій. Під обмеження потрапили, зокрема, російські журналісти, топменеджери великих підприємств і співак Shaman (Ярослав Дронов). 

Також під індивідуальні санкції потрапила триразова олімпійська чемпіонка із синхронного плавання Марія Кисельова, яка зараз є депутатом Московської міської думи.

«Міністр закордонних справ законодавчим актом визначив осіб та організації для цільових фінансових санкцій, щодо яких поширюється заборона на поїздки відповідно до правил автономних санкцій 2011 року», – йдеться у заяві.

Як зазначають росЗМІ, санкції торкнулися членів правлінь таких компаній, як «Газпром нефть», Газпромбанк, «Русгідро», група компаній «Совкомфлот». До списку також увійшли генеральний директор компанії «Татавтодор» Айрат Шаймієв і глава Татарстану Рустам Мінніханов.

Окрім цього, під санкції потрапили засновник проєкту Life і керівник видавничого дому News Media Арам Габрелянов, актор В’ячеслав Манучаров, заступник гендиректора ВДТРК Антон Златопольський та очільник АНО «Інститут розвитку інтернету» Олексій Гореславський.

Серед юридичних осіб у санкційному переліку – страхова компанія «Согласие», АТ «Мікрон», виробник процесорів «Байкал електронікс» та інші російські структури.

Раніше уряд Австралії вперше запровадив цільові санкції проти 60 суден, пов'язаних з «тіньовим флотом» Росії. «Росія використовує ці судна для обходу міжнародних санкцій і продовження своєї незаконної та аморальної війни проти України. Діючи за допомогою обманних методів, включаючи зміну прапорів, відключення систем відстеження та неадекватне страхування, «тіньовий флот» уможливлює незаконну торгівлю російською нафтою та іншими товарами, що потрапили під санкції», – йдеться у заяві.

Теги: Австралія синхронне плавання санкції росія

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