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Австралія вперше запровадила санкції проти «тіньового флоту» РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Австралія вперше запровадила санкції проти «тіньового флоту» РФ
Санкції торкнулися 60 суден РФ
фото: АР

«Росія використовує ці судна для обходу міжнародних санкцій і продовження своєї незаконної та аморальної війни проти України»

Уряд Австралії запровадив цільові санкції проти 60 суден, пов'язаних з «тіньовим флотом» Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення Офісу міністра закордонних справ Австралії.

Зазначається, що це перший випадок, коли Австралія запровадила санкції проти «тіньового флоту».

«Росія використовує ці судна для обходу міжнародних санкцій і продовження своєї незаконної та аморальної війни проти України. Діючи за допомогою обманних методів, включаючи зміну прапорів, відключення систем відстеження та неадекватне страхування, «тіньовий флот» уможливлює незаконну торгівлю російською нафтою та іншими товарами, що потрапили під санкції. Ці санкції підкріплюють послідовну позицію Австралії щодо забезпечення того, щоб РФ та ті, хто сприяв її незаконному вторгненню в Україну, понесли відповідальність», – йдеться у заяві.

Австралія запровадила понад 1400 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну: «Ми продовжуватимемо вживати скоординованих і рішучих заходів для захисту суверенітету і територіальної цілісності України та підриву здатності Росії фінансувати свою агресію. Австралія вкотре закликає Росію негайно припинити цю війну і вивести свої війська з української території. Ми залишаємося непохитними у нашій підтримці всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відмовився підтримати посилення санкцій проти Росії під час вечері з лідерами країн «Великої сімки», що відбулася 16 червня на полях саміту в Канаді.

Раніше Рада Європейського Союзу продовжила санкції, запроваджені у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Росією, до 23 червня 2026 року. Зазначається, що ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права.

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Теги: Австралія санкції росія флот РФ

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