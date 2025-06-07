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Масована атака ракетами та «шахедами» на Харків та Дніпро: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Масована атака ракетами та «шахедами» на Харків та Дніпро: головне за ніч
Пошкоджена машина у Дніпрі
фото: соціальні мережі

У Харкові всього лише за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів

Росія запустила ракети та «шахеди» на Харків та Дніпро, першому місту довелося пережити найважчу атаку за весь час повномасштабного вторгнення, а тим часом, поки міста України страждають, Трамп зробив нові заяви, в одній із них сказавши, що наша країна сама спровокувала Путіна на атаку, яка сталася раніше. «Главком» зібрав головні події ночі проти 7 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Удари по Харкову

У ніч на 7 червня Росія атакує Харків «шахедами». У місті пролунала серія вибухів та удари продовжуються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Як стало відомо, у Київському районі Харкова зафіксовано влучання БпЛА типу «шахед» у цивільне підприємство. Внаслідок атаки виникла потужна пожежа. Терехов написав, що у Основ’янському районі зафіксовано влучання в багатоповерховий житловий будинок. Є пожежа. Крім того, внаслідок удару по центру двоє постраждалих, серед них півторамісячне немовля.

«Потрапляння «шахеду» у багатоповерховий будинок у центрі міста, загоряння квартир на кількох поверхах», – пише Терехов.

У житловому будинку в центрі міста горять квартири з 6-го по 9-й поверх. За попередньою інформацією, під завалами у квартирах знаходяться люди.

«Більше години тривала масована комбінована атака з повітря на Харків. Кілька десятків вибухів. Інформація щодо наслідків уточнюється. Ще група ворожих безпілотників суне на місто», – зазначив мер Харкова.

За інформацією Терехова, Харків наразі переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни.

Атака на Дніпро

У ніч на 7 червня російська окупаційна армія атакувала Дніпро «шахедами». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У Дніпрі тривогу оголосили о 22:18, а потім голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що існує шахедна небезпека.

Після цього у Дніпрі та області почали лунати вибухи. Місцеві телеграм-канали писали про роботу ППО. 

Вибухи періодично повторювалися та ближче до другої ночі почали надходити повідомлення про масовану атаку. Крім того, відомо, що внаслідок ударів розгорілася сильна пожежа.

Трамп сказав, що Україна дала Путіну привід для атаки

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна дала причину Путіну їх розбомбити. Про це повідомляє «Главком».

Журналіст запитав у Трампа, як він відноситься до того, що Україна атакувала ядерні бомбардувальники всередині РФ, чи є тепер у Зеленського «карти», про які так любив говорити американський лідер. На це президент відповів: «Ну, вони дали привід Путіну зайти і розбомбити до біса минулої ночі».

Трамп підкреслив, що йому не сподобалося, коли він це побачив.

Санкції проти РФ. Трамп відповів, коли може ввести

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити додаткові санкції проти Росії лише в разі потреби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Якщо я вважатиму, що Росія не збирається укладати угоду або припиняти кровопролиття... я скористаюся цим, якщо це буде необхідно», – заявив Трамп під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One.

Президент США зазначив, що хоч сенатори й підтримали законопроєкт про посилення санкцій проти РФ, останнє слово залишається за ним.

Адміністрація Трампа тисне на Сенат через санкції проти РФ

Адміністрація Дональда Трампа чинить тиск на сенатора-республіканця Ліндсі Грема, щоб послабити його законопроєкт про санкції проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на матеріал The Wall Street Journal.

За інформацією видання, упродовж останніх тижнів Білий дім та представники адміністрації чинного президента США контактували з офісом Грема. Їх мета – внести зміни до документа, які б надали президенту більше свободи у запровадженні або відмові від санкцій. Зокрема, йдеться про зміну формулювання «повинен» на «може» в тексті законопроєкту, що фактично зробило б санкції необов’язковими.

Крім того, адміністрація прагне, аби до законопроєкту додали винятки для країн, які підтримують Україну –зокрема щодо жорстких 500% мит на товари з держав, що торгують із Росією. Це формулювання дозволило б уникнути санкцій для європейських союзників Києва.

Нові закони про дрони та літаки у США

У п’ятницю, 6 червня, президент США Дональд Трамп підписав три виконавчі укази, спрямовані на зміцнення національної безпеки в повітряному просторі та стимулювання розвитку нових технологій у сфері авіації. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на Білий дім, передає «Главком».

Як зазначається, документи охоплюють кілька ключових ініціатив: Трамп прагне дозволити повсякденне використання дронів за межами прямої видимості операторів – що є важливим кроком до запуску комерційної доставки за допомогою безпілотників. Крім того, президент розпорядився збільшити виробництво електричних літаків вертикального зльоту та посадки (аеротаксі), а також сприяти розробці надзвукових комерційних літаків.

Одним із ключових завдань є зниження залежності США від китайських виробників дронів. У цьому контексті Трамп створює федеральну цільову групу, яка має забезпечити повний контроль над американським небом.

Теги: Харків пожежа росія санкції Дональд Трамп Дніпро законопроєкт

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