«Аналіз розвідок показує…». Зеленський назвав дату, коли Росія втратить можливості вести війну

Глава держави: «Червень 2026-го – ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не зможе долати реальний тиск від санкцій уже з літа 2026 року. За його словами, це підтверджують висновки міжнародних розвідок і аналітика союзників. Про це глава держави сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Безумовно, ми розуміємо аналіз вже багатьох розвідок, багатьох країн, аналітику. Червень 2026-го – ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у «рускіх» буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026-го року, їх економіка буде це відчувати сильно. Ми розуміємо, який буде дефіцит бюджету», – зазначив президент.

Зеленський зазначив, що, можливо, дефіцит бюджету не буде катастрофічним для російської економіки, оскільки значна її частина перебуває в тіні. За його словами, складно провести точний аналіз того, що відбувається у тіньовому секторі та якими є реальні запаси РФ. Водночас він висловив переконання, що вплив санкцій усе одно буде відчутним.

«Ми вважаємо, що найголовніший виклик – це зростаючий ВПК. Те, що ми бачимо. Ми бачимо, що він не зможе зростати в наступному році, він буде зменшуватись. І буде зменшуватись постійно. Тобто економіка повністю зміниться, вони все будуть витрачати на війну. Далі велика проблема з ВПК, з компонентами, які йдуть з Китаю, з Тайваню, зі США і з деяких небагатьох компаній Європи. Близько трьох десятків ключових підприємств ВПК Росії послідовно мають відповідні контракти з компаніями з цих країн, про які я сказав. В принципі деталі, назви, як з цим боротися тощо», – зауважив президент.

Зеленський підсумував: «Я розумію, що на рівні лідерів країн, США або Європи ніхто це не підтримує. Як з цим боротися? Дуже якраз просто. Є санкції цих країн. І тому, коли ми говоримо про санкції, Україна передає відповідні документи з назвами цих компаній, цих країн і з назвами компонентів, які постачаються в російські ракети, дрони тощо. Поки що у них збільшення виробництва дронів. Те, що ми бачимо».

Зауважимо, що у 2026 році економічні труднощі, з якими вже стикаються віддалені й бідні регіони Росії, почнуть відчувати і жителі європейської частини країни. Про це заявив полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії вже цього тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal. Джерела видання зазначили, що Трамп розчарований останніми масованими обстрілами України на тлі активного переговорного процесу щодо мирного врегулювання.

Як повідомлялося, законопроєкт, який запровадить жорсткі санкції проти союзників Росії, здобув величезну підтримку в Сенаті США як з боку республіканців, так і демократів.

До слова, Європейський Союз розглядає можливість виключення понад 20 банків з SWIFT, міжнародної платіжної системи, а також зниження граничної ціни на російську нафту та заборону газопроводу «Північний потік» у рамках нового пакета санкцій.