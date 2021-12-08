В Європарламенті закликали до тотального бойкоту Олімпіади в Пекіні

В ЄС не хочуть мовчки спостерігати за порушеннями прав людини у Китаї

Заступник голови Європарламенту Нікола Бер закликала до тотального бойкоту зимових Олімпійських ігор 2022 року у Пекіні. За її словами, влада Китаю причетна до порушень прав людини.

«Європейський союз має не просто залишатися в тіні США, а й стати дибки у питанні дотримання прав людини і висловитися за тотальний бойкот Ігор.

Ні США, ні ЄС не можуть бути зацікавлені в тому, щоб мовчки спостерігати за Пекіном на Іграх як за гігантським пропагандистським інсценуванням, тоді як апарат Китаю за лаштунками відверто і серйозно порушує права людини», — наводить слова Бер Spiegel.

Раніше про дипломатичний бойкот зимової Олімпіади-2022 у Пекіні заявили Сполучені Штати Америки та Австралія.

Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть з 4 по 20 лютого. Столиця Китаю стане першим містом, в якому відбудеться як зимова, так і літня Олімпіада (2008 рік).

Раніше Міжнародний олімпійський комітет відреагував на рішення США бойкотувати Олімпіаду.