«Бенфіка» – «Динамо» – 2:0. Онлайн матчу Ліги чемпіонів

Чемпіон України завершує виступи в єврокубках

Хоч як прикро, але сьогодні, 8 березня, київське «Динамо» проводить останній матч в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Команда Мірчи Луческу зустрічається з «Бенфікою», в грі з якою в першому колі здобула єдине очко в поточному розіграші.

У «Динамо» були шанси на сприятливий підсумок зустрічей з «Баварією» і «Барселоною», проте реалії такі, що на нинішньому етапі розвитку кияни є найгіршою командою в своїй групі.

Це – за результатами. По грі «Динамо» мало шанси на успіх в матчах і з «Барселоною», і з «Баварією». Не говорячи вже про зустріч з «Бенфікою» в Києві, де суперники розійшлися миром.

Сьогодні «Динамо» битиметься за престиж, а «Бенфіка» - за плей-оф Ліги чемпіонів.

30 хв. Кияни поступово оговталися від двох голів. Вирівняли гру.

22 хв. ГОЛ!! Жілберто робить рахунок 2:0. Запахло розгромом.

16 хв. ГОЛ!! Яремчук забиває. Бенфіка попереду. Хороша атака з акцентом на лівий фланг і прострілом на п'ятачок.

11 хв. Небезпечно! Бущан рятує Динамо.

8 хв. МОМЕНТ! Циганков не влучив у порожні ворота. Це щось наврочили Віктору. Таких моментів може більше й не бути у грі.

4 хв. Циганков небезпечно прострілив - немає кому зіграти на випередження.

1 хв. Яремчук ледве не відкрив рахунок. Бущан врятував Динамо.

1 хв. Матч розпочався.

20 хвилин до початку матчу. Останні приготування.

30 хвилин до початку матчу. Команди на розминці. Тренер киян думу дамає.

40 хвилин до початку матчу. Відомі стартові склади.

«Бенфіка»: Влаходімос, Жілберто, Грімальдо, Вертонген, Яремчук, Жоау Маріу, Піцці, Рафа Сілва, Вайгль, Отаменді, Андре Алмейда.

«Динамо»: Бущан, Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Буяльський, Вербич, Гармаш.