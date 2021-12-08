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    «Бенфіка» – «Динамо» – 2:0. Онлайн матчу Ліги чемпіонів

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    &laquo;Динамо&raquo; спробує грюкнути дверима в Лізі чемпіонів - «Бенфіка» – «Динамо» – 2:0. Онлайн матчу Ліги чемпіонів

    «Динамо» спробує грюкнути дверима в Лізі чемпіонів

    фото з відкритих джерел

    Чемпіон України завершує виступи в єврокубках

    Хоч як прикро, але сьогодні, 8 березня, київське «Динамо» проводить останній матч в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Команда Мірчи Луческу зустрічається з «Бенфікою», в грі з якою в першому колі здобула єдине очко в поточному розіграші.

    У «Динамо» були шанси на сприятливий підсумок зустрічей з «Баварією» і «Барселоною», проте реалії такі, що на нинішньому етапі розвитку кияни є найгіршою командою в своїй групі.

    Це – за результатами. По грі «Динамо» мало шанси на успіх в матчах і з «Барселоною», і з «Баварією». Не говорячи вже про зустріч з «Бенфікою» в Києві, де суперники розійшлися миром.

    Сьогодні «Динамо» битиметься за престиж, а «Бенфіка» - за плей-оф Ліги чемпіонів.

    30 хв. Кияни поступово оговталися від двох голів. Вирівняли гру.

    22 хв. ГОЛ!! Жілберто робить рахунок 2:0. Запахло розгромом.

    16 хв. ГОЛ!! Яремчук забиває. Бенфіка попереду. Хороша атака з акцентом на лівий фланг і прострілом на п'ятачок.

    11 хв. Небезпечно! Бущан рятує Динамо.

    8 хв. МОМЕНТ! Циганков не влучив у порожні ворота. Це щось наврочили Віктору. Таких моментів може більше й не бути у грі.

    4 хв. Циганков небезпечно прострілив - немає кому зіграти на випередження.

    1 хв. Яремчук ледве не відкрив рахунок. Бущан врятував Динамо.

    1 хв. Матч розпочався.

    20 хвилин до початку матчу. Останні приготування.

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    30 хвилин до початку матчу. Команди на розминці. Тренер киян думу дамає.

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    40 хвилин до початку матчу. Відомі стартові склади.

    «Бенфіка»: Влаходімос, Жілберто, Грімальдо, Вертонген, Яремчук, Жоау Маріу, Піцці, Рафа Сілва, Вайгль, Отаменді, Андре Алмейда.

    «Динамо»: Бущан, Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Буяльський, Вербич, Гармаш.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів ФК Бенфіка
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    «Бенфіка» – «Динамо» – 2:0. Онлайн матчу Ліги чемпіонів