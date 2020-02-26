Баскетбольний клуб вищої ліги України припинив існування через відсутність коштів
У таких чудових умовах «Кремінь» проводив свої домашні матчі
Телеграф
На одну команду в Україні стало менше
Минулими вихідними у Дніпрі баскетбольний клуб «Кремінь» у рамках регулярного чемпіонату вищої баскетбольної ліги України мав зіграти з місцевим «Інваспортом». Проте команда вдруге не виїхала на матч. Дві неявки означають зняття команди з чемпіонату.
Так нещодавно Федерація баскетболу на офіційному сайті анулювала всі результати команди.
Результати «Кременя» з таблиці вже прибрали
Таким чином баскетбольний клуб «Кремінь» знявся з чемпіонату та, ймовірно, припинить існування, адже навіть дитячі команди через фінансові труднощі не мають змоги їздити на змагання.
Джерело: Телеграф