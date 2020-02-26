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    Баскетбольний клуб вищої ліги України припинив існування через відсутність коштів

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    У таких чудових умовах&nbsp;&laquo;Кремінь&raquo; проводив свої домашні матчі - Баскетбольний клуб вищої ліги України припинив існування через відсутність коштів
    У таких чудових умовах «Кремінь» проводив свої домашні матчі
    Телеграф

    На одну команду в Україні стало менше

    Минулими вихідними у Дніпрі баскетбольний клуб «Кремінь» у рамках регулярного чемпіонату вищої баскетбольної ліги України мав зіграти з місцевим «Інваспортом». Проте команда вдруге не виїхала на матч. Дві неявки означають зняття команди з чемпіонату.

    Так нещодавно Федерація баскетболу на офіційному сайті анулювала всі результати команди.

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    Результати «Кременя» з таблиці вже прибрали

    Таким чином баскетбольний клуб «Кремінь» знявся з чемпіонату та, ймовірно, припинить існування, адже навіть дитячі команди через фінансові труднощі не мають змоги їздити на змагання.

     Читайте також: Найближчої суботи у Тернополі відкриють новий спорткомплекс (фото) 

    Джерело: Телеграф

    баскетбол Федерація баскетболу України БК «Кремінь»
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