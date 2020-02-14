НБА: «Селтікс» дотисли гостей з сонячної Каліфорнії



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Гордон Гейворд - герой овертайму NBA

Огляд матчів НБА за 13 лютого

У ніч на п’ятницю, 14 лютого, в НБА відбулися лише два матчі, але обидва вийшли бойовими та ефектними.

«Бостон Селтікс» - «Лос-Анджелес Кліпперс» 141:133 ОТ

Б: Тейтум (39), Смарт (31), Хейворд (21 + 13 підбирань), Вокер (19), Тайс (12)

Л-А: Вільямс (35), Кавай Ленард (26 + 11 подборов), Харрелл (24 + 13 подборов), Шамет (19), Морріс (10)

Колишня та нинішня команда тренера Дока Ріверса у основний час переможця не виявили, рівним рахунок залишався й після овертайму. Лише у другому овертаймі господарі дожали «Кліпперс». Вирішальну роль зіграв Гордон Гейворд - він влучив триочковий, у наступній атаці поставив блок-шот, а згодом ще й перехопив м’яч. Гостям на ці звершення відповісти не було чим.

«Бостон Селтікс» - «Лос-Анджелес Кліпперс» - огляд матчу Автор: NBA

«Нью-Орлеан Пеліканс» - «Оклахома-Сіті Тандер» 118:123

Н-О: Вільямсон (32+6 підбирань), Лонзо Болл (16+6 підбирань+5 передач), Голідей (14+11 передач)

О-С: Галлінарі (29), Шредер (22), Гілджес-Александер (17), Пол (14 + 12 передач), Адамс (11 + 11 подбирань

Юний та моцний Зайон видав один з найкращих матчів у своїй поки короткій кар’єрі, але бідльш досвідчені оклахомці краще проявили себе у клатчі - Стівен Адамс зібрався та віддбився від Вільямсона у захисті, а Даніло Галлінарі справу довершив під чужим кошиком, коли забив середній через того ж Зайона. Господарі могли врятуватись завдяки дальнім Редіка (24 очки), але дива не сталось.

«Нью-Орлеан Пеліканс» - «Оклахома-Сіті Тандер» - огляд матчу Автор: NBA

Джерело: Главком СПОРТ