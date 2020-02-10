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    З'явилося фото гелікоптера Браянта перед катастрофою

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    Кобі Браянту був 41 рік - З'явилося фото гелікоптера Браянта перед катастрофою
    Кобі Браянту був 41 рік
    CNBC

    На знімку можна розгледіти, як вертоліт Sikorsky S-76B влітає в густий туман

    Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) опублікувала нову світлину гелікоптера знаменитого баскетболіста Кобі Браянта, зроблену за кілька секунд до аварії.

    Нагадаємо, в результаті аварії вертольота 26 січня крім Браянта загинули його 13-річна донька Джіанна і ще семеро людей, включаючи пілота.

    На знімку, який був зроблений недалеко від шосе 101, можна розгледіти, як вертоліт Sikorsky S-76B, який належав Браянту, влітає в густий туман.

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    Гелікоптер Браянта розбився через складні погодні умови

    Браянт користувався приватним гелікоптером ще з тих пір, як виступав у складі «Лос-Анджелес Лейкерс». Баскетболіст завершив кар'єру у 2016 році. Він 18 разів брав участь у Матчі всіх зірок НБА, з них 17 поспіль. П'ять разів ставав чемпіоном НБА і двічі MVP фінальної серії. Протягом усієї кар'єри, з 1996 по 2016 рік, він виступав за «Лейкерс».

     Читайте також: Кобі Браянт. Стрімке життя, яскрава кар’єра і трагічна смерть легенди баскетболу
    авіакатастрофа смерть вертоліт баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Браянт
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