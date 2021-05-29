Бекхем, Леді Гага і Джастін Бібер знялися в культових «Друзях»

Колишня зірка збірної Англії є великим шанувальником серіалу

Девід Бекхем, який зараз володіє американським футбольним клубом «Маямі», взяв участь в зйомках спеціального випуску серіалу «Друзі». Колишній півзахисник «Манчестер Юнайтед» і збірної Англії став однією із запрошених зірок спецвипуску. Участь в зйомках також взяли виконавиця Леді Гага, актор Кіт Герінґтон, співак Джастін Бібер та інші. Спеціальний випуск культового серіалу вийшов 27 травня. Раніше Бекхем зізнавався, що є великим шанувальником серіалу.

«Друзі» - американський ситком, який виходив на телеканалі NBC з 1994 по 2004 рік. Сюжет серіалу розповідає про життя шістьох друзів у Нью-Йорку. Серіал «Друзі» визнаний одним з найкращих ситкомів в історії американського телебачення і отримав безліч нагород.

Бекхем є випускником академії «Манчестер Юнайтед», а кольори клубу захищав з 1993 по 2003 рік. У складі «червоних дияволів» екс-хавбек шість разів став чемпіоном Англії, завоював два Кубки і два Суперкубки країни, а також виграв Лігу чемпіонів і Міжконтинентальний Кубок.