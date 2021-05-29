«Шахтар» купляє півзахисника «Бенфікі» Педріньо

Український клуб готовий віддати за футболіста €40 млн

Донецький «Шахтар» знайшов підсилення лінії півзахисту в португальській «Бенфіці». Як повідомляє esporte.ig, український клуб веде перемовини про перехід бразильця Педріньо. Сторони майже домовилися про угоду, яка складе €40 млн.

У сезоні, що завершився, Педріньо провів 31 матч, забив один гол і віддав чотири результативні передачі. Футболіст є вихованцем «Корінтіанса», який також отримає відсоток від угоди. Чинний контракт півзахисника з «Бенфікою» розрахований до 2025 року. Інтернет-портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість футболіста в €15 млн.

Раніше італійський фахівець Роберто Де Дзербі, який працював на тренерському містку «Сассуоло», очолив донецький «Шахтар». Сторони підписали контракт терміном на два роки.

«Гірники» розпочнуть єврокубкову кампанію з третьої кваліфікації Ліги чемпіонів. Її жеребкування відбудеться 19 липня. Матчі пройдуть 3/4, 10 серпня.