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    «Шахтар» купляє півзахисника «Бенфікі» Педріньо

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    23-річний Педріньо має підсилити півзахист донеччан - «Шахтар» купляє півзахисника «Бенфікі» Педріньо
    23-річний Педріньо має підсилити півзахист донеччан
    Фото з відкритих джерел

    Український клуб готовий віддати за футболіста €40 млн

    Донецький «Шахтар» знайшов підсилення лінії півзахисту в португальській «Бенфіці». Як повідомляє esporte.ig, український клуб веде перемовини про перехід бразильця Педріньо. Сторони майже домовилися про угоду, яка складе €40 млн.

    У сезоні, що завершився, Педріньо провів 31 матч, забив один гол і віддав чотири результативні передачі. Футболіст є вихованцем «Корінтіанса», який також отримає відсоток від угоди. Чинний контракт півзахисника з «Бенфікою» розрахований до 2025 року. Інтернет-портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість футболіста в €15 млн.

    Раніше італійський фахівець Роберто Де Дзербі, який працював на тренерському містку «Сассуоло», очолив донецький «Шахтар». Сторони підписали контракт терміном на два роки.

    «Гірники» розпочнуть єврокубкову кампанію з третьої кваліфікації Ліги чемпіонів. Її жеребкування відбудеться 19 липня. Матчі пройдуть 3/4, 10 серпня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК Бенфіка
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    «Шахтар» купляє півзахисника «Бенфікі» Педріньо