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    УЄФА змінив одне з головних правил футболу у визначенні переможця

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    УЄФА скасував одне з основних правил для визначення переможця - УЄФА змінив одне з головних правил футболу у визначенні переможця
    УЄФА скасував одне з основних правил для визначення переможця
    Фото з відкритих джерел

    Віднині правило голу на виїзді не даватиме перевагу одній з команд

    УЄФА, який зібрався на засідання перед фіналом Ліги чемпіонів, ухвалив рішення повністю скасувати правило виїзного гола для єврокубків. Про це повідомляє журналіст Мартін Циглер в своєму «твіттері».

    На засіданні представник УЄФА повідомив, що є повна підтримка від клубів з питання скасування правила. Раніше провідні клуби Європи відкидали такий варіант поправок, дотримуючись концепції того, що голи на виїзді будуть враховуватися тільки в основний час обох матчів.

    Якщо за підсумками двох зустрічей буде призначено додатковий час, команда, яка грає в гостях, не матиме переваги виїзного гола. Сьогодні ж була досягнута домовленість про абсолютне виключення даного пункту.

    Зміна набуде чинності після схвалення виконавчим комітетом УЄФА.

    Згідно з чинним регламентом, за рівного рахунку в двоматчевому протистоянні в наступний раунд виходить команда, що забила більше голів на чужому полі.

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    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    УЄФА змінив одне з головних правил футболу у визначенні переможця