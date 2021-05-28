УЄФА змінив одне з головних правил футболу у визначенні переможця

Віднині правило голу на виїзді не даватиме перевагу одній з команд

УЄФА, який зібрався на засідання перед фіналом Ліги чемпіонів, ухвалив рішення повністю скасувати правило виїзного гола для єврокубків. Про це повідомляє журналіст Мартін Циглер в своєму «твіттері».

На засіданні представник УЄФА повідомив, що є повна підтримка від клубів з питання скасування правила. Раніше провідні клуби Європи відкидали такий варіант поправок, дотримуючись концепції того, що голи на виїзді будуть враховуватися тільки в основний час обох матчів.

Якщо за підсумками двох зустрічей буде призначено додатковий час, команда, яка грає в гостях, не матиме переваги виїзного гола. Сьогодні ж була досягнута домовленість про абсолютне виключення даного пункту.

Зміна набуде чинності після схвалення виконавчим комітетом УЄФА.

Згідно з чинним регламентом, за рівного рахунку в двоматчевому протистоянні в наступний раунд виходить команда, що забила більше голів на чужому полі.