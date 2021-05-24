Малиновський і Роналду поділили призи в Італії

Український півзахисник став найкращим асистентом Серії А, португальський нападник – бомбардиром

Футболіст «Аталанти» Руслан Малиновський став найкращим асистентом чемпіонату Італії. На його рахунку 12 гольових передач у 36 проведених матчах. В останньому турі його команда зустрічалася з «Міланом» і поступилася – 0:2. Гра була за друге місце і його здобули росонеррі. «Аталанта» ж третій рік поспіль задовольнилася третьою сходинкою. «Мілан» набрав 79 очок, у бергамаскі на одне очко менше.

Друге місце в списку найкращих асистентів сезону зайняв форвард «Інтера» Ромелу Лукаку (11). Третє місце розділили півзахисник «Ювентуса» Хуан Куадрадо, хавбек «Роми» Генріх Мхітарян і півзахисник «Наполі» Петро Зелінський – в усіх по 10 результативних пасів.

Найращим бомбардиром став португальський нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду. Він забив 29 голів, шість з них – з 11-метрової позначки. У цьому сезоні португалець провів в італійському чемпіонаті 33 матчі. У трійку найкращих бомбардирів сезону увійшли нападник «Інтера» Ромелу Лукаку (24) і форвард «Аталанти» Луїс Муріель (22).

Малиновський завершив сезон в Італії і переїжджає до Харкова, же готується до чемпіонату Європи збірна України. В першому з трьох запланованих контрольних матчів команда Андрія Шевченка не змогла взяти гору над Бахрейном.