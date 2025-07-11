Україна вперше за три роки зіграє в еліті Євробаскету U20: коментар тренера команди

Плеханов: Ми з хлопцями розмовляємо тільки про те, що їхній менталітет повинен змінюватись

Збірна України U20 у період 12-20 липня гратиме на чемпіонаті Європи з баскетболу. Напередодні чемпіонату, що проходитиме в грецькому Іракліоні, в ексклюзивному коментарі для «Суспільне Спорт» очікуваннями від прийдешніх матчів поділився головний тренер команди Валерій Плеханов, повідомляє «Главком».

Вперше за три роки «синьо-жовті» виступлять в елітному дивізіоні першості.

Підвищення в класі команда Валерія Плеханова здобула за підсумками сезону-2024. Минулого року збірна зупинилася за крок від «золота», поступившись у фіналі одноліткам з Румунії, та здобула путівку до еліти завдяки потраплянню в топ-3.

У найвищому дивізіоні «синьо-жовті» зіграють в групі з Німеччиною, Італією та Бельгією. Найкращий результат на Євробаскеті-2024 з цих трьох команд продемонстрували бельгійці: грали у «бронзовому» фіналі й лише за різниці у два очки поступилися нагородами Греції (68:70).

Про брак досвіду перед стартом в елітному дивізіоні

«Ніхто з баскетболістів не грав у дивізіоні А в жодному віці – ні U16, ні U18. Це перше таке випробування, це виклик, дуже складний. Це абсолютно інша справа – вони ще не торкались цього рівня, тому деякі занепокоєння є. Я вчора провів опитування, і максимальне місце, яке було [в баскетболістів України], – 11-те в дивізіоні В. Тому розраховувати, що хлопці одразу принесуть медалі, – ну це дуже сумнівно».

«Але місяць ми з хлопцями розмовляємо тільки про те, що їхній менталітет повинен змінюватись. Вони повинні повірити в себе, в наші ідеї і допомогти повірити в самих себе. Коли граєш сім матчів за дев’ять днів, це дуже складно. І тому розраховуємо на кожного, кожен гравець потрібен як бойова одиниця».

Як відрізняється баскетбол у дивізіонах А та В

«Потрібно розуміти, що вони не грали [на цьому рівні]. Це як річка до океану – дуже різні речі. По-перше, фізичне навантаження, яке буде в дивізіоні А: там всі кремезні та потужні. Що там боротьба під кошиками – це зрозуміло. Але всі команди грають [у пресинг по всьому майданчику], тож тиск на м’яч буде абсолютним».

«По-друге, швидкість ухвалення рішень. Якщо [в другому дивізіоні] є хоч обмаль часу, там його не буде. Розраховуємо, що контрольні ігри нам допомогли десь і на турнірі ми зможемо грати краще, без зривів, які мають місце в цьому віці. Але все буде добре».

Про суперників на груповій стадії турніру

«За днів 10, [відтоді як] виклали перші ігри суперників, ми вже переглянули багато відео по Німеччині. В дивізіоні А не буває легких суперників, це апріорі. Вони дуже потужна та організована команда, але програли італійцям майже 20 очок. [Але] це не показник – контрольні ігри не дають об’єктивну оцінку тому, що трапиться».

«Бельгійці теж програли дуже багато французам, але всі збірні гарно організовані та дуже дисципліновані. Я вважаю, що тільки дисципліна з нашого боку може нам допомогти конкурувати з ними і, може, десь нав'язувати свій стиль»

Склад збірної України на Євробаскет-2025 (U20)

Захисники: Рафаель Колаволе («Легія», Польща), Ілля Ліщина («Дніпро»), Єгор Сушкін («Київ-Баскет»), Ілля Упир («Черкаські Мавпи»), Андрій Бутко (Spanish Basketball Academy, Іспанія)

Форварди: Артем Романиця («Валмієра», Латвія), Лука Лохманчук (Patrick School, США), Андрій Ситар («Естудіантес», Іспанія), Віталій Кузнецов («Оменья», Іспанія)

Центрові: Максим Олександр Кличко («Монако», Франція), Десмонд Йяму («Баварія», Німеччина), Данііл Сипало («Дніпро»)

Розклад матчів України в груповому раунді