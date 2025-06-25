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Українські арбітри працюватимуть на матчах чемпіонатів Європи з баскетболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українські арбітри працюватимуть на матчах чемпіонатів Європи з баскетболу
ФІБА продемонструвала довіру до роботи суддівського корпусу ФБУ
фото: ФБУ

Українці працюватимуть на поєдинках жіночих та чоловічих Євробаскетів

П'ять українських арбітрів категорії ФІБА були обрані Європейською баскетбольною федерацією (ФІБА Європа) для обслуговування матчів літніх чемпіонатів Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Сергій Защук був обраний до списку арбітрів фінального турніру Євробаскету-2025, який відбудеться з 27 серпня по 14 вересня на Кіпрі, у Фінляндії, Польщі та Латвії.

Окрім цього Сергій Защук працюватиме арбітром на чемпіонаті Європи U-18 у Дивізіоні А та чемпіонаті Європи U-16  у Дивізіоні В.

Вперше по три молодіжних чемпіонати Європи запрошені обслуговувати Євген Нагорний, Олександр Опарін, Денис Поворознюк та Юрій Щербак.

Нажаль Євген Нагорний отримав травму, яка завадить йому працювати, тому Олександр Опарін та Денис Поворознюк відсудять по чотири чемпіонати Європи.

Сергій Защук:

  • Євробаскет U-18 (26 липня – 3 серпня, Белград, Сербія)
  • Євробаскет ​​U-16 Дивізіон В (7 – 16 серпня, Скоп'є, Північна Македонія)
  • Чоловічий Євробаскет (27 серпня – 14 вересня, Кіпр, Фінляндія, Польща, Латвія)

Олександр Опарін:

  • Жіночий Євробаскет U-18 Дивізіон B (4 – 13 липня, Вільнюс, Литва)
  • Євробаскет U-18 Дивізіон B (25 липня – 3 серпня, Пітешті, Румунія)
  • Євробаскет ​​U-16 Дивізіон В (7 – 16 серпня, Скоп'є, Північна Македонія)
  • Жіночий Євробаскет ​​U-16 Дивізіон В (20 – 29 серпня, Стамбул, Туреччина)

Денис Поворознюк:

  • Євробаскет ​​U-20 (12 – 20 липня, Іракліон, Греція)
  • Євробаскет U-18 Дивізіон B (25 липня – 3 серпня, Пітешті, Румунія)
  • Євробаскет ​​U-16 (8–16 серпня, Тбілісі, Грузія)
  • Жіночий Євробаскет ​​U-16 Дивізіон В (20 – 29 серпня, Стамбул, Туреччина)

Юрій Щербак:

  • Жіночий Євробаскет U-18 Дивізіон B (4 – 13 липня, Вільнюс, Литва)
  • Євробаскет U-18 Дивізіон B (25 липня – 3 серпня, Пітешті, Румунія)
  • Євробаскет ​​U-16 Дивізіон В (7 – 16 серпня, Скоп'є, Північна Македонія)

«Приємно відзначати, що усі діючі арбітри ФІБА отримали по 3 та більше призначень на чемпіонати Європи, що говорить про довіру до роботи суддівського корпусу ФБУ. Такі призначення – це визнання та оцінка виступів попереднього або кількох попередніх сезонів для кожного з арбітрів. Те, що наші судді отримали призначення на стільки важливих турнірів, свідчить про те, що ми рухаємось в правильному напрямі і треба продовжувати працювати. Бажаю всім успіхів та гідно представити Україну на міжнародному рівні», – прокоментував призначення судів на літні змагання заступник голови технічної комісії ФБУ, національний інструктор й арбітр ФІБА Денис Поворознюк.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

Теги: баскетбол

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