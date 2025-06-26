Україна програла Бразилії на жіночому чемпіонаті світу з баскетболу 3х3

Україна втратила шанси на вихід в плей-оф

Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зазнала третьої поразки на чемпіонаті світу, який відбувається в Улан-Баторі, Монголія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У грі з Бразилією обидві команди розпочали матч активно і результативно, але за рахунок більшої кількості точних дальніх (загалом 7/10 в матчі) Бразилія після чотирьох хвилин гри вигравала 14:9 і 17:13 після п’яти хвилин.

Українки боролись до останнього і зуміли вийти вперед 20:19, але ще один точний дальній від Бразилії поставив крапку в матчі.

Програвши третю гру з трьох, Україна втратила шанси на вихід в плейоф. Завершальний матч групового етапу підопічні Юрія Процюка проведуть о 15:50 проти Монголії.

Чемпіонат світу 3х3

Україна – Бразилія 20:21

Україна: Ляшко 8, Дубнюк 3, Уро-Ніле 4, Юркевічус 5

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

Чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».