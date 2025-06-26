Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна програла Бразилії на жіночому чемпіонаті світу з баскетболу 3х3

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Україна програла Бразилії на жіночому чемпіонаті світу з баскетболу 3х3
Україна програла три поєдинки на чемпіонаті світу
фото: ФБУ

Україна втратила шанси на вихід в плей-оф

Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зазнала третьої поразки на чемпіонаті світу, який відбувається в Улан-Баторі, Монголія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У грі з Бразилією обидві команди розпочали матч активно і результативно, але за рахунок більшої кількості точних дальніх (загалом 7/10 в матчі) Бразилія після чотирьох хвилин гри вигравала 14:9 і 17:13 після п’яти хвилин.

Українки боролись до останнього і зуміли вийти вперед 20:19, але ще один точний дальній від Бразилії поставив крапку в матчі. 

Програвши третю гру з трьох, Україна втратила шанси на вихід в плейоф. Завершальний матч групового етапу підопічні Юрія Процюка проведуть о 15:50 проти Монголії.

Чемпіонат світу 3х3

Україна – Бразилія 20:21

Україна: Ляшко 8, Дубнюк 3, Уро-Ніле 4, Юркевічус 5

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

Чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Національна команда гратиме в групі А зі збірними Словаччини та Швейцарії
Україна зіграє у Ризі домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Вчора, 13:08
Збірна України програла обидва свої поєдинки стартового ігрового дня
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 провела перші дві гри на чемпіонаті світу
24 червня, 16:33
«Оклахома» вперше в історії стала чемпіоном НБА
«Оклахома» встановила новий рекорд результативності у НБА
23 червня, 14:08
Джеррі Басс купив франшизу у 1979 році за $67,5 млн
Найбільша угода в історії спорту: легендарний клуб НБА може змінити власника
19 червня, 10:09
У минулому році жіноча національна збірна на етапі Жіночої серії 3х3 в Улан-Баторі стала другою
Стали відомі суперники збірної України з баскетболу 3х3 на етапі Жіночої серії в Улан-Баторі
16 червня, 13:17
Тібодо зазначив, що пишається досягненнями команди
Екстренер «Нікс» викупив сторінку в New York Times, щоб подякувати місту і команді
11 червня, 18:49
Влітку 2024 року Пустовий вже виступав за команду «Сартрія Муда»
Капітан збірної України з баскетболу продовжить карʼєру в Індонезії
10 червня, 16:22
Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 здобула путівку на чемпіонат Європи-2025
Визначились всі учасники чемпіонату Європи з баскетболу 3х3
9 червня, 16:26
Міріам Уро-Ніле (праворуч) зробила вирішальний вклад в успіх України
Уро-Ніле стала найкращою бомбардиркою кваліфікації чемпіонату Європи з баскетболу 3х3
9 червня, 12:57

Новини

Україна програла Бразилії на жіночому чемпіонаті світу з баскетболу 3х3
Україна програла Бразилії на жіночому чемпіонаті світу з баскетболу 3х3
Futsal Week Summer Cup: юнацька збірна України із футзалу здобула першу перемогу
Futsal Week Summer Cup: юнацька збірна України із футзалу здобула першу перемогу
18-річний аргентинський футболіст помер під час операції на коліні
18-річний аргентинський футболіст помер під час операції на коліні
Азаров здобув золото юніорського чемпіонату Європи зі стрибків у воду
Азаров здобув золото юніорського чемпіонату Європи зі стрибків у воду
Чемпіонат світу з баскетболу 3х3: де дивитися матчі жіночої збірної України
Чемпіонат світу з баскетболу 3х3: де дивитися матчі жіночої збірної України
Австралія запровадила санкції проти триразової олімпійської чемпіонки з Росії
Австралія запровадила санкції проти триразової олімпійської чемпіонки з Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 червня: ситуація на фронті
114K
РФ знайшла новий людський ресурс для війни з Україною
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 червня 2025
16K
Трамп відповів, чи готові США передати Україні системи Patriot
15K
Прем'єр Вірменії заявив про спробу держперевороту: заарештовано архієпископа
9948
У Києві змінюється вартість транспортних карт. Скільки коштуватиме проїзд

Новини

Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
Вчора, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 червня, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua