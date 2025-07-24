«Бешикташ» – «Шахтар»: де дивитися поєдинок кваліфікації Ліги Європи

Поєдинок кваліфікації Ліги Європи «Бешикташ» – «Шахтар» пройде на стадіоні «Тупраш» у Стамбулі

Сьогодні, 24 липня, донецький «Шахтар» продовжить боротьбу у єврокубках матчем проти турецького «Бешикташа». Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок кваліфікації Ліги Європи «Бешикташ» – «Шахтар» пройде на стадіоні «Тупраш» у Стамбулі (Туреччина). Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

Гру «Бешикташ» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме телеканал УПЛ ТБ. Він доступний у більшості операторів і на багатьох ОТТ-платформах («Київстар ТБ», «Сетанта» і Megogo).

Також гру у прямому ефірі покаже ОТТ-платформа «Київстар ТБ».

Матч-відповідь має відбутися 31 липня у Кракові (Польща).

Нагадаємо, у понеділок, 21 липня, УЄФА провело жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому були визначені потенційні суперники для київського «Динамо» залежно від результату матчу проти мальтійського клубу «Хамрун Спартанс».

У разі успіху в протистоянні з «Хамрун Спартанс» динамівці зустрінуться в наступному раунді з переможцем пари «Пафос» (Кіпр) / «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль).

Перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 5-6 серпня, матчі-відповіді – на 12 серпня.

Як повідомлялося, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2025/2026.

На цій стадії визначено потенційних суперників українських клубів, що виступають у другому раунді кваліфікації – «Олександрії» та «Полісся». Обидва колективи стартують із другого раунду: «Олександрія» грає з сербським «Партизаном», а «Поліссю» протистоятиме клубу «Санта Колома» з Андорри (матчі відбудуться 24-го та 31 липня).

У разі вдалого проходження другого раунду, у третьому раунді кваліфікації «Олександрія» зустрінеться з переможцем пари «Мідтьюлланд» (Данія) – «Хіберніан» (Шотландія), а на «Полісся» очікує побачення з сильнішим у парі «Пакш» (Угорщина) – «Марібор» (Словенія).

Щодо «Шахтаря», який бере участь у другій кваліфікації Ліги Європи, то в разі поразки від турецького «Бешикташа» гірники автоматично потраплять до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. За такого розкладу вони зустрінуться з переможцем пари «Сент Патрікс» (Ірландія) – «Нимме Калью» (Естонія).

Третій раунд кваліфікації Ліги конференцій

«Олександрія» (Україна)/«Партизан» (Сербія) – «Мідтьюлланд» (Данія)/«Хіберніан» (Шотландія)

«Полісся» (Україна)/«Санта Колома» (Андорра) – «Пакш» (Угорщина)/«Марібор» (Словенія)

«Сент Патрікс» (Ірландія)/«Нимме Калью» (Естонія) – «Бешикташ» (Туреччина)/«Шахтар» (Україна)

Матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудуться 7-го та 14 серпня. Переможці пар пройдуть до раунду плей-оф, а клуби, які поступляться, завершать виступи у єврокубках.