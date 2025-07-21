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«Шахтар» і «Динамо» дізналися потенційних суперників у кваліфікації Ліги Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Шахтар» і «Динамо» дізналися потенційних суперників у кваліфікації Ліги Європи
«Шахтар» стартував у турнірі з першого кваліфікаційного раунду та впевнено пройшов фінський «Ільвес» (6:0, 0:0)

Поєдинки третього раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 7 та 14 серпня

Сьогодні, 21 липня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком».

Донецький «Шахтар» стартував у турнірі з першого кваліфікаційного раунду та впевнено пройшов фінський «Ільвес» (6:0, 0:0). Наразі «гірники» готуються до матчів другого відбірного етапу, проти турецького «Бешикташу» (24-го та 31 липня).

У разі перемоги над стамбульським клубом гірники вийдуть до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де їхнім суперником стане невдаха в парі другого кваліфікаційного раунду Шляху Ліги чемпіонів «Рейнджерс» (Шотландія) – «Панатінаїкос» (Греція).

Щодо київського «Динамо», яке бере участь у кваліфікації Ліги чемпіонів: у разі поразки від мальтійського «Хамрун Спартанс» в другому раунді, кияни автоматично потраплять до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. При такому розкладі вони зустрінуться з переможеним у парі «Пафос» (Кіпр) – «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль). 

Третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи

«Рейнджерс» (Шотландія) / «Панатінаїкос» (Греція) – «Бешикташ» (Туреччина)/«Шахтар» (Україна) 

«Хамрун Спартанс» (Мальта)/«Динамо» (Україна) – «Пафос» (Кіпр)/«Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль)

Поєдинки третього раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 7 та 14 серпня. Переможці проходять до раунду плей-оф Ліги Європи, а ті, хто поступиться – продовжать виступ у плей-оф Ліги конференцій.

Нагадаємо, визначився перший суперник «Динамо» у єврокубковому сезоні 2025/26.

Цього сезону кияни розпочнуть свій шлях з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У цьому раунді суперником «біло-синіх» стане переможець пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта). 

У першому матчі у Вільнюсі перемогу здобули господарі поля з рахунком 2:0. 

У матчі-відповіді мальтійці відіграли два мʼячі вже у першому таймі. На 35-й хвилині рахунок відкрив Саліу Тіуне, а на 41-й подвоїв Мбонг. 

У другому таймі команди голів не забивали, як і у екстра-таймі, тож доля путівки до наступного раунду вирішилася у серії післяматчевих пенальті. У серії, яка тривала аж по 14 ударів, перемогу здобула мальтійська команда з рахунком 11:10. 

Перший матч на полі суперника відбудеться 22 липня та розпочнеться о 19:00 за київським часом. Матч-відповідь у Любліні буде проведено 29 липня, початок о 21:00 за Києвом.  

Джерело
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Динамо» ФК «Шахтар»

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