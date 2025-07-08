Присвоєння «Героя України» закатованому юному футболісту. Петиція набрала потрібні голоси

У віці 16 років Степан Чубенко був розстріляний бандформуванням «Керч» за проукраїнську позицію

Петиція про присвоєння звання «Герой України» (посмертно) юному футболісту Степану Чубенку, якого закатували бойовики «ДНР», набрала необхідну кількість голосів. Про це повідомляє «Главком».

Петицію опублікував 11 квітня Горбатенко Сергій на сайті президента України.

Як зазначається у тексті петиції, звання Герой України присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових досягнень. Саме таким геройським вчинком відзначився 16-річний Степан Чубенко.

Згідно з документом, Степан брав активну участь у Краматорському Євромайдані. Сам організував марш підтримки Євромайдану в лютому 2014 року, що було надзвичайно небезпечно в охопленому проросійськими виступами регіоні.

У подальшому Степан регулярно брав участь в проукраїнських мітингах.

Після остаточного захоплення Краматорська навесні 2014 року російськими військовослужбовцями, співробітниками спецслужб Росії та місцевими колаборантами, Степан разом з друзями самоорганізувалися і вели підпільну боротьбу: розповсюджували листівки, нагадуючи, що Краматорськ – це Україна; збирали інформацію про ворога; забезпечували українських військових, які перебували в передмісті та на аеродромі, водою, засобами гігієни тощо.

Серед іншого, Степан особисто зняв з центральної площі міста «триколор» угруповання «ДНР» (наразі цей трофей зберігається в музеї Степана Бандери в м. Косів Івано-Франківської області).

На Донеччині на тимчасово непідконтрольній українській владі території хлопець був затриманий т. зв. «контррозвідкою» «МДБ» «ДНР» та звинувачений у «шпіонажі на користь України».

29 липня 2014 року, після тижня катувань і знущань, за відмову стати зрадником і йти вбивати українців у складі угруповання «ДНР», за свою проукраїнську позицію та активну протестну діяльність, без будь-якого навіть формального слідства та суду, у віці 16 років Степан Чубенко був розстріляний бандформуванням «Керч» в селищі Горбачово-Михайлівка (передмістя Донецька).

Зухвалість цього воєнного злочину вразила навіть самих росіян, які у вересні 2014 року самостійно розформували вказане бандформування. Своїм прикладом Степан показав, що захищати Україну можна навіть без зброї – ціною власного життя 16-річний юнак знищив бандформування «Керч».

Збір підписів на підтримку петиції розпочався 11 квітня 2025 року. Наразі вона вже зібрала 25173 голоси (необхідна мінімальна кількість для розгляду – 25 тисяч).

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.