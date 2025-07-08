Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Присвоєння «Героя України» закатованому юному футболісту. Петиція набрала потрібні голоси

Артем Худолєєв, Христина Жиренко
glavcom.ua
Артем Худолєєв, Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Присвоєння «Героя України» закатованому юному футболісту. Петиція набрала потрібні голоси
Степан брав активну участь у Краматорському Євромайдані

У віці 16 років Степан Чубенко був розстріляний бандформуванням «Керч» за проукраїнську позицію

Петиція про присвоєння звання «Герой України» (посмертно) юному футболісту Степану Чубенку, якого закатували бойовики «ДНР», набрала необхідну кількість голосів. Про це повідомляє «Главком».

Петицію опублікував 11 квітня Горбатенко Сергій на сайті президента України.

Як зазначається у тексті петиції, звання Герой України присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових досягнень. Саме таким геройським вчинком відзначився 16-річний Степан Чубенко.

Згідно з документом, Степан брав активну участь у Краматорському Євромайдані. Сам організував марш підтримки Євромайдану в лютому 2014 року, що було надзвичайно небезпечно в охопленому проросійськими виступами регіоні.

У подальшому Степан регулярно брав участь в проукраїнських мітингах.

Після остаточного захоплення Краматорська навесні 2014 року російськими військовослужбовцями, співробітниками спецслужб Росії та місцевими колаборантами, Степан разом з друзями самоорганізувалися і вели підпільну боротьбу: розповсюджували листівки, нагадуючи, що Краматорськ – це Україна; збирали інформацію про ворога; забезпечували українських військових, які перебували в передмісті та на аеродромі, водою, засобами гігієни тощо.

Серед іншого, Степан особисто зняв з центральної площі міста «триколор» угруповання «ДНР» (наразі цей трофей зберігається в музеї Степана Бандери в м. Косів Івано-Франківської області).

На Донеччині на тимчасово непідконтрольній українській владі території хлопець був затриманий т. зв. «контррозвідкою» «МДБ» «ДНР» та звинувачений у «шпіонажі на користь України».

29 липня 2014 року, після тижня катувань і знущань, за відмову стати зрадником і йти вбивати українців у складі угруповання «ДНР», за свою проукраїнську позицію та активну протестну діяльність, без будь-якого навіть формального слідства та суду, у віці 16 років Степан Чубенко був розстріляний бандформуванням «Керч» в селищі Горбачово-Михайлівка (передмістя Донецька).

Зухвалість цього воєнного злочину вразила навіть самих росіян, які у вересні 2014 року самостійно розформували вказане бандформування. Своїм прикладом Степан показав, що захищати Україну можна навіть без зброї – ціною власного життя 16-річний юнак знищив бандформування «Керч».

Збір підписів на підтримку петиції розпочався 11 квітня 2025 року. Наразі вона вже зібрала 25173 голоси (необхідна мінімальна кількість для розгляду – 25 тисяч). 

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: бойовики на Донбасі Донеччина ФК «Авангард» (Краматорськ) Небесна сотня (Євромайдан) НОВИНИ ФУТБОЛУ Степан Чубенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У цьому сезоні Ямаль відзначився 18 голами та 21 асистом у 55 матчах за «Барселону»
Transfermarkt назвав найдорожчого футболіста світу
9 червня, 17:49
За словами головкома, ворог намагається пробитися до адміністративної межі Донеччини
Сирський назвав напрямок, де Росія розмістила понад 100 тис. окупантів
27 червня, 13:44
На території окупованої Донеччини було гучно
В окупованих Донецьку, Харцизьку та Макіївці пролунали вибухи
4 липня, 00:21
Ворог окупував Лобкове на Запоріжжі та Піддубне на Донеччині
Росія окупувала два села та просунулася на Запоріжжі – DeepState
Вчора, 03:28
Представники Frente Atletico підвісили ляльку Вінісіуса під мостом перед поєдинком 1/4 фіналу Кубка Іспанії
Фанати «Атлетіко» отримали від 14 до 22 місяців в'язниці за підвішену ляльку Вінісіуса
16 червня, 16:40
У заключному турі групового раунду, 18 червня, Україна зіграє з Нідерландами
Чи потрапить молодіжна збірна України у плей-оф Євро-2025 (U-21): всі варіанти
18 червня, 14:49
Змагання проходитимуть на території Активного центру Hutnik у столиці Польщі
Збірна України з ампфутболу зіграє на турнірі у Варшаві
26 червня, 15:05
Листівка-подарунок для окупантів
На Донеччині розвідники оригінально привітали окупантів із Днем Конституції України
28 червня, 16:24
Константін: Ніхто не зможе зірвати матч із «Зенітом» у Росії, бо це неофіційний захід
Президент «Сьона» прокоментував скандальну гру клубу в Росії
2 липня, 16:21

Новини

Присвоєння «Героя України» закатованому юному футболісту. Петиція набрала потрібні голоси
Присвоєння «Героя України» закатованому юному футболісту. Петиція набрала потрібні голоси
УЄФА змінила формат проведення матчів плей-оф єврокубків: деталі
УЄФА змінила формат проведення матчів плей-оф єврокубків: деталі
Одіозний боєць ММА хоче оформити громадянство Росії для своїх дітей, які живуть у США
Одіозний боєць ММА хоче оформити громадянство Росії для своїх дітей, які живуть у США
Україна вимагає відсторонити від Універсіади російських дзюдоїстів, які підтримують війну
Україна вимагає відсторонити від Універсіади російських дзюдоїстів, які підтримують війну
Гравці НБА готові зіграти за збірну України у пре-кваліфікації чемпіонату світу
Гравці НБА готові зіграти за збірну України у пре-кваліфікації чемпіонату світу
Дві українські волейбольні команди зіграють у єврокубках
Дві українські волейбольні команди зіграють у єврокубках

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2025
58K
Президент Чехії назвав до кого Путін прислухається на переговорах
24K
Рупори Кремля відреагували на заяву Трампа про допомогу Україні
21K
Сварка у Макронів: перша леді Франції принизила чоловіка під час виходу з літака
15K
У Києві оголошено повітряну тривогу

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 22:51
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
Сьогодні, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
6 липня, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua