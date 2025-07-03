Користувачі соцмереж помилково «поховали» зірку «Манчестер Юнайтед»: що сталося

Футболісту «Манчестер Юнайтед» довелося закрити коментарі на своїх сторінках у соцмережах

Захисник «Манчестер Юнайтед» Діогу Далот опинився в неприємній ситуації через плутанину в соцмережах. Його помилково прийняли за іншу людину – Діогу Жоту, який трагічно загинув уночі. Про це повідомляє «Главком».

Новина про смерть Діогу Жоти сколихнула футбольний світ. Співчуття вже висловили багато представників футбольної спільноти.

Через однакові імена багато користувачів Instagram помилково почали залишати співчуття під публікаціями Далота, думаючи, що йдеться саме про нього. В результаті футболісту «Манчестер Юнайтед» довелося закрити коментарі на своїх сторінках у соцмережах, щоб припинити хвилю непорозумінь.

Нагадаємо, футболіст «Ліверпуля» та збірної Португалії Діогу Жота загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Трагедія сталася цієї ночі у провінції Самора – на 65-му кілометрі траси A-52 поблизу муніципалітету Паласіос-де-Санабрія.

Зазначається, що автомобіль, у якому перебував 28-річний Жота разом зі своїм братом Андре (26 років, також професійний футболіст), злетів із дороги та загорівся. За словами очевидців, полум’я миттєво охопило транспортний засіб і перекинулось на навколишню рослинність.

На місце трагедії оперативно прибула екстрена служба 112, однак врятувати футболіста та його брата не вдалося. У Діогу Жоти та його дружини Руте Кардосо лишилося троє дітей.

За свою кар'єру Жота пограв за «Пасуш Феррейру», «Порту», «Атлетіко», «Вулверхемптон», а з 2020 року виступав у складі «Ліверпуля» (182 матчі, 65 голів та 26 асистів). За збірну Португалії Діогу відіграв майже півсотні матчів (14 голів та 12 асистів).