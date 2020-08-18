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    Білоруські спортсмени рішуче виступили проти режиму Лукашенка

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    Волейболіст Артур Удріс - один із тих, чия заява проти режиму Лукашенка була найвідвертішою - Білоруські спортсмени рішуче виступили проти режиму Лукашенка
    Волейболіст Артур Удріс - один із тих, чия заява проти режиму Лукашенка була найвідвертішою
    Світлина - СПОРТНАВИНЫ

    Сміливих заяв відомих спортсменів стає щораз більше

    Частина білоруських спортсменів підтримала акції протесту, які пронеслися всією країною після фальсифікацій на президентських виборах і подальшому жорстокому побитті людей представниками правоохоронних органів.

    Зокрема ряди протестувальників поповнили волейболісти національної збірної Білорусі. Діагональний Артур Удріс в Instagram повідомив, що «спостерігаючи за безпрецедентно жорстокими актами насильства в країні і грубими порушеннями прав людини», він і ще кілька гравців відмовляються виступати за збірну Білорусі на міжнародній арені.

    Удріс і його партнери за збірною відмовляються грати до тих пір, поки не будуть виконані наступні вимоги: «1) відставка Лукашенка; 2) проведення люстрації в усіх гілках влади і в судовій системі; 3) розпуск ОМОНу, як структури, яка дискредитувала себе перед народом; 4) звільнення політичних в'язнів, затриманих у зв'язку з проведенням виборів, і всіх затриманих на мирних акціях».

    Лист підписали Андрій Радюк, В'ячеслав Шмат і Сергій Антанович. Всі виступали за збірну Білорусі на чемпіонаті Європи-2019.

    «Доти, поки триває свавілля з боку силових структур, я не готовий представляти інтереси цієї держави. Зі мною солідарні кілька членів збірної. З різних причин, не всі. Нікого не засуджую. Але я не можу мовчки спостерігати за цими звірствами і безкарністю», - додав Удріс. Він, а також діагональний Родіон Міскевич регулярно публікують у своїх соціальних мережах кадри з акцій протестів.

    Волейболіст мінського «Будівельника» Павло Авдоченко пояснив, чому гравці збірної не виступили єдиним фронтом.

    «Вся збірна не може виступити зі спільною заявою. Кожен гравець і спортсмен висловлює свою думку окремо. Це зроблено, щоб не вплутувати і не нашкодити своїй федерації, своїм клубам, молодіжним командам, людям, які працюють там і мають свою думку», - зазначив Павло і закликав білоруських спортсменів висловлюватися щодо ситуації, яка відбувається в країні.

    Суперзірки білоруського спорту біатлоністка Дарія Домрачова, тенісистки Вікторія Азаренко і Аріна Соболенко це вже зробили, але в досить стриманій формі. Домрачова закликала співробітників ОМОНу зупинити насильство. Азаренко виступила з трьома зверненнями. У першому, ще 14 серпня, вона закликала сторони до мирних переговорів, а напередодні попрохала чинну владу почути голос народу. Соболенко також засудила жорстокість силових структур.

    Автором найгучнішої заяви став білоруський форвард футбольного ЦСКА з Москви Ілля Шкурін: «Представляти інтереси національної команди я відмовляюся до тих пір, поки діє режим Лукашенка. Живе Білорусь!»

    Після того його приклад наслідували й деякі волейболісти. Інші не відмовляються грати за збірну, але просять зупинити беззаконня.

    «Ми дуже часто чуємо фразу «Спорт поза політикою», часом забуваючи, що вона має сенс у тому, що на майданчику борються не гасла і ідеології, а люди. І вона зовсім не виключає того, що у спортсменів є громадянська позиція. Я завжди з величезним задоволенням і гордістю представляв Республіку Білорусь на міжнародних змаганнях і з радістю зроблю це ще, якщо мені випаде така нагода. З однієї простої причини – я дуже люблю свою країну. І з тієї ж причини я не можу закривати очі на кричущі факти беззаконня і свавілля, які, на превеликий жаль, відбуваються в ці дні. Не можу мовчки дивитися на те, як над людьми знущаються ті, хто, по ідеї, повинен їх захищати. Не можу терпіти, що думка людей просто ігнорується», - написав в Instagram блокуючий мінського «Будівельника» Вадим Пранко.

    Як відомо, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні вийшов на мітинг перед людьми, які начебто є його прихильниками і заявив, що «навіть мертвим не дозволить віддати Білорусь». Протестувальників він називає «вівцями», «майданутими» і «народцем».

    «Я виступаю проти насильства в будь-якій формі. Проти залякування, погроз звільнення тих, хто висловлює або не проявляє як комусь потрібно свої політичні погляди. Я закликаю владу почати діалог зі своїми громадянами і визнати іншу думку людей, що вийшли масово на протести. Ми не повинні відчувати страху за своє життя, виходячи на вулиці міст. Я хочу, щоб голос народу був почутий. Потрібно розслідувати і, якщо є масові порушення на виборчих дільницях, скасувати результати виборів відповідно до закону. Треба, щоб відповідальні за моторошні знущання над людьми були покарані. Потрібно негайно звільнити ні в чому не винних людей. А головне, я хочу з гордістю в розумі й серці виходити на міжнародну арену під прапором нашої країни», - заявив ліберо волейбольної збірної Білорусі Максим Будюхін.

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    Білорусь спорт теніс Олександр Лукашенко Аріна Соболенко Вікторія Азаренко спорт поза політикою Дарія Домрачова Вадим Пранко Максим Будюхін Ілля Шкурін Павло Авдоченко Родіон Міскевич Андрій Радюк В'ячеслав Шмат Сергій Антанович Артур Удріс
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