Білоруські спортсмени рішуче виступили проти режиму Лукашенка



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Волейболіст Артур Удріс - один із тих, чия заява проти режиму Лукашенка була найвідвертішою Світлина - СПОРТНАВИНЫ

Сміливих заяв відомих спортсменів стає щораз більше

Частина білоруських спортсменів підтримала акції протесту, які пронеслися всією країною після фальсифікацій на президентських виборах і подальшому жорстокому побитті людей представниками правоохоронних органів.

Зокрема ряди протестувальників поповнили волейболісти національної збірної Білорусі. Діагональний Артур Удріс в Instagram повідомив, що «спостерігаючи за безпрецедентно жорстокими актами насильства в країні і грубими порушеннями прав людини», він і ще кілька гравців відмовляються виступати за збірну Білорусі на міжнародній арені.

Удріс і його партнери за збірною відмовляються грати до тих пір, поки не будуть виконані наступні вимоги: «1) відставка Лукашенка; 2) проведення люстрації в усіх гілках влади і в судовій системі; 3) розпуск ОМОНу, як структури, яка дискредитувала себе перед народом; 4) звільнення політичних в'язнів, затриманих у зв'язку з проведенням виборів, і всіх затриманих на мирних акціях».

Лист підписали Андрій Радюк, В'ячеслав Шмат і Сергій Антанович. Всі виступали за збірну Білорусі на чемпіонаті Європи-2019.

«Доти, поки триває свавілля з боку силових структур, я не готовий представляти інтереси цієї держави. Зі мною солідарні кілька членів збірної. З різних причин, не всі. Нікого не засуджую. Але я не можу мовчки спостерігати за цими звірствами і безкарністю», - додав Удріс. Він, а також діагональний Родіон Міскевич регулярно публікують у своїх соціальних мережах кадри з акцій протестів.

Волейболіст мінського «Будівельника» Павло Авдоченко пояснив, чому гравці збірної не виступили єдиним фронтом.

«Вся збірна не може виступити зі спільною заявою. Кожен гравець і спортсмен висловлює свою думку окремо. Це зроблено, щоб не вплутувати і не нашкодити своїй федерації, своїм клубам, молодіжним командам, людям, які працюють там і мають свою думку», - зазначив Павло і закликав білоруських спортсменів висловлюватися щодо ситуації, яка відбувається в країні.

Суперзірки білоруського спорту біатлоністка Дарія Домрачова, тенісистки Вікторія Азаренко і Аріна Соболенко це вже зробили, але в досить стриманій формі. Домрачова закликала співробітників ОМОНу зупинити насильство. Азаренко виступила з трьома зверненнями. У першому, ще 14 серпня, вона закликала сторони до мирних переговорів, а напередодні попрохала чинну владу почути голос народу. Соболенко також засудила жорстокість силових структур.

Автором найгучнішої заяви став білоруський форвард футбольного ЦСКА з Москви Ілля Шкурін: «Представляти інтереси національної команди я відмовляюся до тих пір, поки діє режим Лукашенка. Живе Білорусь!»

Після того його приклад наслідували й деякі волейболісти. Інші не відмовляються грати за збірну, але просять зупинити беззаконня.

«Ми дуже часто чуємо фразу «Спорт поза політикою», часом забуваючи, що вона має сенс у тому, що на майданчику борються не гасла і ідеології, а люди. І вона зовсім не виключає того, що у спортсменів є громадянська позиція. Я завжди з величезним задоволенням і гордістю представляв Республіку Білорусь на міжнародних змаганнях і з радістю зроблю це ще, якщо мені випаде така нагода. З однієї простої причини – я дуже люблю свою країну. І з тієї ж причини я не можу закривати очі на кричущі факти беззаконня і свавілля, які, на превеликий жаль, відбуваються в ці дні. Не можу мовчки дивитися на те, як над людьми знущаються ті, хто, по ідеї, повинен їх захищати. Не можу терпіти, що думка людей просто ігнорується», - написав в Instagram блокуючий мінського «Будівельника» Вадим Пранко.

Як відомо, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні вийшов на мітинг перед людьми, які начебто є його прихильниками і заявив, що «навіть мертвим не дозволить віддати Білорусь». Протестувальників він називає «вівцями», «майданутими» і «народцем».

«Я виступаю проти насильства в будь-якій формі. Проти залякування, погроз звільнення тих, хто висловлює або не проявляє як комусь потрібно свої політичні погляди. Я закликаю владу почати діалог зі своїми громадянами і визнати іншу думку людей, що вийшли масово на протести. Ми не повинні відчувати страху за своє життя, виходячи на вулиці міст. Я хочу, щоб голос народу був почутий. Потрібно розслідувати і, якщо є масові порушення на виборчих дільницях, скасувати результати виборів відповідно до закону. Треба, щоб відповідальні за моторошні знущання над людьми були покарані. Потрібно негайно звільнити ні в чому не винних людей. А головне, я хочу з гордістю в розумі й серці виходити на міжнародну арену під прапором нашої країни», - заявив ліберо волейбольної збірної Білорусі Максим Будюхін.