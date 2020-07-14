Воротаря «Баварії» цькують за виконання хорватської ліричної пісні, яку назвали націоналістичною (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мануель Нойєр потрапив під обструкцію за виконання ліричної пісні Світлина - Instagram Мануеля Нойєра

Мануель Нойєр змушений виправдовуватися

Воротар німецької «Баварії» Мануель Нойєр несподівано для себе став фігурантом скандалу, перебуваючи на відпочинку в Хорватії разом з тренером голкіперів мюнхенської команди Тоні Тапаловічем.

У Мережі з'явилося відео, на якому 34-річний футболіст в компанії інших людей виконує пісню Lijepa li si, автором якої є популярний з часів Балканської війни 90-х років минулого сторіччя Марко Перковіч-Томпсон. Ненависники Марко постійно пов'язують його з ультраправою фашистською організацією «Усташі». Хоча сам Томпсон не раз повторював, що не є фашистом, а «просто» любить свою Батьківщину.

Після появи відео Нойєр піддався обструкції відповідних організацій у Німеччині, а також Сербії та Боснії і Герцеґовині. Сам футболіст почав виправдовуватися тим, що не знає хорватської мови і поняття не мав, який сенс несе в собі текст пісні.

Критики вчепилися у згадку території Герцеґ-Босна, що утворилася в результаті Боснійської війни і була невизнаною державою в Боснії і Герцеґовині в 1990 роках.

Хоча насправді пісня лірична. «Lijepa li si» з хорватської – «Ти так прекрасна». Цікаво, що композиція є популярною серед хорватських фанатів і виконується під час домашніх матчів національної збірної Хорватії під егідою ФІФА та УЄФА.

«Скандальні» рядки згадуються у приспіві і оспівують красу милих серцю хорватів земель:

«Ой, Загоро, ти так прекрасна,

Славоніє, золота ти,

Герцеґ-Босно - сердце гордоє,

Далмаціє, море моє.

Одна душа, а нас двоє,

Привіт, Ліко, гордість Велебіта».

Lijepa li si у виконанні хорватських фанатів під час Євро-2016 у Франції, перед матчем їх збірної з Чехією в Сент-Етьєні

Зауважимо, що під час чемпіонату світу-2018 в РФ пісню «Lijepa li si» виконували в роздягальні футболісти збірної Хорватії.