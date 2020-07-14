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    Воротаря «Баварії» цькують за виконання хорватської ліричної пісні, яку назвали націоналістичною (відео)

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    Мануель Нойєр потрапив під обструкцію за виконання ліричної пісні - Воротаря «Баварії» цькують за виконання хорватської ліричної пісні, яку назвали націоналістичною (відео)
    Мануель Нойєр потрапив під обструкцію за виконання ліричної пісні
    Світлина - Instagram Мануеля Нойєра

    Мануель Нойєр змушений виправдовуватися

    Воротар німецької «Баварії» Мануель Нойєр несподівано для себе став фігурантом скандалу, перебуваючи на відпочинку в Хорватії разом з тренером голкіперів мюнхенської команди Тоні Тапаловічем.

    У Мережі з'явилося відео, на якому 34-річний футболіст в компанії інших людей виконує пісню Lijepa li si, автором якої є популярний з часів Балканської війни 90-х років минулого сторіччя Марко Перковіч-Томпсон. Ненависники Марко постійно пов'язують його з ультраправою фашистською організацією «Усташі». Хоча сам Томпсон не раз повторював, що не є фашистом, а «просто» любить свою Батьківщину.

    Після появи відео Нойєр піддався обструкції відповідних організацій у Німеччині, а також Сербії та Боснії і Герцеґовині. Сам футболіст почав виправдовуватися тим, що не знає хорватської мови і поняття не мав, який сенс несе в собі текст пісні.

    Критики вчепилися у згадку території Герцеґ-Босна, що утворилася в результаті Боснійської війни і була невизнаною державою в Боснії і Герцеґовині в 1990 роках.

    Хоча насправді пісня лірична. «Lijepa li si» з хорватської – «Ти так прекрасна». Цікаво, що композиція є популярною серед хорватських фанатів і виконується під час домашніх матчів національної збірної Хорватії під егідою ФІФА та УЄФА.

    «Скандальні» рядки згадуються у приспіві і оспівують красу милих серцю хорватів земель:

    «Ой, Загоро, ти так прекрасна,
    Славоніє, золота ти,
    Герцеґ-Босно - сердце гордоє,
    Далмаціє, море моє.
    Одна душа, а нас двоє,
    Привіт, Ліко, гордість Велебіта»    .

    Lijepa li si у виконанні хорватських фанатів під час Євро-2016 у Франції, перед матчем їх збірної з Чехією в Сент-Етьєні

    Зауважимо, що під час чемпіонату світу-2018 в РФ пісню «Lijepa li si» виконували в роздягальні футболісти збірної Хорватії.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Хорватія ФК Баварія Мануель Нойєр спорт поза політикою Марко Перковіч-Томпсон Тоні Тапаловіч
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