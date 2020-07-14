Воротаря «Баварії» цькують за виконання хорватської ліричної пісні, яку назвали націоналістичною (відео)
Мануель Нойєр змушений виправдовуватися
Воротар німецької «Баварії» Мануель Нойєр несподівано для себе став фігурантом скандалу, перебуваючи на відпочинку в Хорватії разом з тренером голкіперів мюнхенської команди Тоні Тапаловічем.
У Мережі з'явилося відео, на якому 34-річний футболіст в компанії інших людей виконує пісню Lijepa li si, автором якої є популярний з часів Балканської війни 90-х років минулого сторіччя Марко Перковіч-Томпсон. Ненависники Марко постійно пов'язують його з ультраправою фашистською організацією «Усташі». Хоча сам Томпсон не раз повторював, що не є фашистом, а «просто» любить свою Батьківщину.
Після появи відео Нойєр піддався обструкції відповідних організацій у Німеччині, а також Сербії та Боснії і Герцеґовині. Сам футболіст почав виправдовуватися тим, що не знає хорватської мови і поняття не мав, який сенс несе в собі текст пісні.
Критики вчепилися у згадку території Герцеґ-Босна, що утворилася в результаті Боснійської війни і була невизнаною державою в Боснії і Герцеґовині в 1990 роках.
Хоча насправді пісня лірична. «Lijepa li si» з хорватської – «Ти так прекрасна». Цікаво, що композиція є популярною серед хорватських фанатів і виконується під час домашніх матчів національної збірної Хорватії під егідою ФІФА та УЄФА.
«Скандальні» рядки згадуються у приспіві і оспівують красу милих серцю хорватів земель:
«Ой, Загоро, ти так прекрасна,
Славоніє, золота ти,
Герцеґ-Босно - сердце гордоє,
Далмаціє, море моє.
Одна душа, а нас двоє,
Привіт, Ліко, гордість Велебіта».
Зауважимо, що під час чемпіонату світу-2018 в РФ пісню «Lijepa li si» виконували в роздягальні футболісти збірної Хорватії.