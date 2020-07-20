Українця звільнили з посади тренера російського клубу



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В Єкатеринбурзі Дмитро Парфьонов працював з 2018 року Світлина - Sportbox

Дмитро Парфьонов подав у відставку після поразки у півфіналі Кубка РФ

Російський «Урал» оголосив про припинення співпраці з наставником команди Дмитром Парфьоновим. Тренерський штаб єкатеринбурзького клубу покинули також Юрій Ковтун і Андрєй Данилов. Контракт з фахівцями розірваний за обопільною згодою сторін.

«Футбольний клуб «Урал» висловлює Дмитру Парфьонову, Андрєю Данилову і Юрію Ковтуну подяку за виконану роботу! Бажаємо успішного продовження професійної кар'єри, нових викликів і удачі!» - йдеться в повідомленні на клубному сайті.

Готувати команду до матчу заключного, 30-го туру російської Прем'єр-ліги з московським «Локомотивом» буде головний тренер «Уралу-2» Юрій Матвєєв.

Парфьонов подав у відставку з поста наставника «Уралу» після поразки в домашньому матчі 1/2 фіналу Кубка РФ від «Хімок» (1:3).

Парфьонову – 45 років. Він вихованець одеського футболу і як гравець у 1992-1997 роках виступав за цей клуб, потім за «Дніпро», після чого перебрався у російський «Спартак» із Москви, за який виступав у 1998-2005 роках. Потім кар’єрі Дмитра були московське «Динамо», «Хімки», «Сатурн» і тульський «Арсенал». В Україну із РФ він на нетривалий час повертався в сезоні-2007/2008, щоб виступати за київський «Арсенал».

За національну збірну України Парфьонов у 1996-2002 роках провів 18 матчів.

Тренерську кар’єру Дмитро розпочав у 2012-му і до 2015-го працював з «Текстильником» з Іваново. Потім у його кар’єрі було «Тосно» (2015-2018), а з 2018-го і по цей час – «Урал».