  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українця звільнили з посади тренера російського клубу

    • Розсилка
    В Єкатеринбурзі Дмитро Парфьонов працював з 2018 року - Українця звільнили з посади тренера російського клубу
    В Єкатеринбурзі Дмитро Парфьонов працював з 2018 року
    Світлина - Sportbox

    Дмитро Парфьонов подав у відставку після поразки у півфіналі Кубка РФ

    Російський «Урал» оголосив про припинення співпраці з наставником команди Дмитром Парфьоновим. Тренерський штаб єкатеринбурзького клубу покинули також Юрій Ковтун і Андрєй Данилов. Контракт з фахівцями розірваний за обопільною згодою сторін.

    «Футбольний клуб «Урал» висловлює Дмитру Парфьонову, Андрєю Данилову і Юрію Ковтуну подяку за виконану роботу! Бажаємо успішного продовження професійної кар'єри, нових викликів і удачі!» - йдеться в повідомленні на клубному сайті.

    Готувати команду до матчу заключного, 30-го туру російської Прем'єр-ліги з московським «Локомотивом» буде головний тренер «Уралу-2» Юрій Матвєєв.

    Парфьонов подав у відставку з поста наставника «Уралу» після поразки в домашньому матчі 1/2 фіналу Кубка РФ від «Хімок» (1:3).

    Парфьонову – 45 років. Він вихованець одеського футболу і як гравець у 1992-1997 роках виступав за цей клуб, потім за «Дніпро», після чого перебрався у російський «Спартак» із Москви, за який виступав у 1998-2005 роках. Потім  кар’єрі Дмитра були московське «Динамо», «Хімки», «Сатурн» і тульський «Арсенал». В Україну із РФ він на нетривалий час повертався в сезоні-2007/2008, щоб виступати за київський «Арсенал».

    За національну збірну України Парфьонов у 1996-2002 роках провів 18 матчів.

    Тренерську кар’єру Дмитро розпочав у 2012-му і до 2015-го працював з «Текстильником» з Іваново. Потім у його кар’єрі було «Тосно» (2015-2018), а з 2018-го і по цей час – «Урал».

     Читайте також: Німецький футболіст, чемпіон світу-2014 вирішив завершити кар’єру в 29 років
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ФК Чорноморець ФК Спартак (Москва) ФК Дніпро спорт поза політикою ФК «Хімки» Дмитро Парфьонов ФК «Урал» (Єкатеринбург) Юрій Ковтун Юрій Матвєєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ