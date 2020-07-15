Мінський ресторатор викликав Олександра Лукашенка на боксерський поєдинок (відео)



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Вадим Прокоп'єв полюбляє боксерські тренування Світлина - Naviny.by

Вадим Прокоп’єв хоче, щоб Бацька відповів за образи

Мінський ресторатор Вадим Прокоп'єв запропонував президентові білорусі Олександру Лукашенку вийти на ринг.

Але Олександр Григорович може уникнути виклику, якщо вибачиться перед Прокоп’євим за те, що обізвав бізнесмена «п***расом».

«Якщо ви, Олександре Лукашенко, вважатиме за краще не вибачатися, тоді старий перевірений спосіб без понтів і криміналу – три раунди в рингу по три хвилини», - заявив Прокоп'єв у відеозверненні.

Як секундантів на можливу дуель ресторатор бачить керівника МВС і екс-начальника ОМОНа. Відповідь Прокоп'єв готовий прийняти особисто від Лукашенка усно або письмово протягом доби.

Також повідомляється, що Вадим Прокоп'єв продав свої частки в мінських ресторанах, щоб переїхати в Сінгапур і відкрити там бар.