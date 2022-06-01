Нобелівський лауреат з Росії виставив свою медаль на аукціон: гроші підуть українським дітям

ЮНІСЕФ витратить гроші, вторговані за нобелівську медаль, на допомогу дітям-біженцям з України

Російський журналіст Дмитро Муратов віддав свою медаль лауреата Нобелівської премії миру на аукціон. Нагорода виставлена на аукціонному сайті Heritage Auctions.

Усі гроші, які будуть вторговані за нобелівську нагороду, отримає ЮНІСЕФ на свій проєкт з допомоги українським дітям-біженцям.

«Доречно, що торги розпочинаються 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, а завершаться 20 червня, у Всесвітній день біженців», – йдеться у описі лоту.

Крім того, організатори аукціону зазначили, що важливими є не тільки гроші, а й поширення інформації про ситуацію в Україні. «Мета (аукціону – ред.) полягає в тому, щоб використати цю подію для підвищення обізнаності про кризу біженців і для того, щоб пожертви продовжувалися ще довго після завершення аукціону 20 червня», – зазначається у інформації на сторінці лоту.

Станом на зараз ціна медалі складає $13 тис.

Нагадаємо, що російський журналіст, колишній головред «Нової газети» Дмитро Муратов став лауреатом Нобелівської премії миру 2021 року, разом із філіппінською журналісткою Марією Рессою.

Після початку повномасштабної російсько-української війни діяльність «Нової газети» була припинена путінським режимом, а на самого Муратова вчинив напад невідомий чоловік. Нападник облив нобелівського лауреата фарбою з ацетоном у купе потяга «Москва-Самара».