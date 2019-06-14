Близька до Світоліної і Монфіса людина підтвердила: Вони розійшлися



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еліна Світоліна і Ґаель Монфіс більше не разом Великий теніс України

Роман тривав півроку

Перша ракетка України Еліна Світоліна розлучилася зі своїм бойфрендом, французьким тенісистом Ґаелем Монфісом. Про це повідомляє WeLoveTennis.

Зоряна пара офіційно перебувала у стосунках з січня 2019 року. Першим дзвіночком до розставання стало вилучення спільного аккаунту в Instagram. Далі Світоліна видалила майже всі спільні фото зі своєї сторінки в Instagram.

А сьогодні видання отримало інформацію від джерела наближеного до пари, що Еліна Світоліна і Ґаель Монфіс все ж розлучилися.

В оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна піднялася з дев'ятої на сьому позицію.

Наступного тижня Еліна Світоліна стартуватиме на турнірі в Бірмінґемі. Останнім же турніром з її участю був Roland Garros, який вона залишила після поразки в третьому колі від іспанки Ґарбіньє Муґуруси.