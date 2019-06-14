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    Близька до Світоліної і Монфіса людина підтвердила: Вони розійшлися

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    Еліна Світоліна і Ґаель Монфіс більше не разом - Близька до Світоліної і Монфіса людина підтвердила: Вони розійшлися
    Еліна Світоліна і Ґаель Монфіс більше не разом
    Великий теніс України

    Роман тривав півроку

    Перша ракетка України Еліна Світоліна розлучилася зі своїм бойфрендом, французьким тенісистом Ґаелем Монфісом. Про це повідомляє WeLoveTennis.

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    Зоряна пара офіційно перебувала у стосунках з січня 2019 року. Першим дзвіночком до розставання стало вилучення спільного аккаунту в Instagram. Далі Світоліна видалила майже всі спільні фото зі своєї сторінки в Instagram.

    А сьогодні видання отримало інформацію від джерела наближеного до пари, що Еліна Світоліна і Ґаель Монфіс все ж розлучилися.

    В оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна піднялася з дев'ятої на сьому позицію.

    Наступного тижня Еліна Світоліна стартуватиме на турнірі в Бірмінґемі. Останнім же турніром з її участю був Roland Garros, який вона залишила після поразки в третьому колі від іспанки Ґарбіньє Муґуруси.

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