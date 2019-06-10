Шість українок покращили позиції в рейтинзі WTA



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Еліна Світоліна залишається в топ-10 рейтингу WTA BNP Paribas Open

Еліна Світоліна залишається єдиною українкою в топ-10 світового рейтингу

WTA опублікувала оновлений рейтинг. Одразу шість українських тенісисток покращили в ньому позиції.

Наша провідна тенісистка Еліна Світоліна залишилася в топ-10 та піднялася з дев’ятої позиції на сьому.

Анґеліна Калініна піднялася на шість позицій до 145-го місця. Найбільший прогрес продемонструвала Марта Костюк – одразу на 28 позицій до 178-го місця.

Катарина Завацька зросла на 13 позицій – до 189-ї. Дарина Лопатецька посіла 222-гу сходинку – прогрес склав вісім позицій. А Вікторія Дема вперше ввійшла в рейтинг WTA, отримавши 819-ту сходинку.

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