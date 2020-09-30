Боксер, який не зміг відповісти, чий Крим, йде в депутати Київради



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Максим Бурсак дякує меру за високу довіру Світлина - Instagram Максима Бурсака

Ще один спортсмен вирішив, що пора змінювати країну

Макс Бурсак балотуватиметься до Київської міської ради від партії Віталія Кличка.

Український боксер Максим Бурсак балотуватиметься до Київської міської ради від партії «Удар».

Про рішення йти в політику 36-річний спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram та подякував за довіру меру Києва Віталія Кличку.

«Я офіційно став кандидатом в депутати міськради від політичної партії «Удар» Віталія Кличка. Дякую меру за надану ним довіру, я не підведу. Балотуватися буду в Дарницькому районі, де я виріс. Сподіваюся на вашу підтримку», — написав Бурсак.

Нагадаємо, що нещодавно під час спілкування з вболівальниками в Instagram майбутній кандидат, відповідаючи на питання – «Чий Крим?» – не сказав, що Крим – український. Боксер відповів: «Кримчан».

Бурсак провів на професійному ринзі 44 поєдинки: здобув 36 перемог (16 нокаутом) та зазнав 6 поразок. Ще два бої українця завершилися внічию. В останньому поєдинку Максим у лютому цього року в Броварах переміг росіянина Максима Смирнова.

Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня 2020 року.

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