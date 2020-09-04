Фінський хокейний клуб через режим Лукашенка відмовився їхати на матч у Білорусь



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Режим любителя хокею Лукашенка відштовхує від країни власне хокеїстів Світлина із соцмереж

Клуб прислухався до фанатів

Фінський хокейний клуб «Йокеріт» не прилетів до Мінська на матч чемпіонату Континентальної хокейної ліги проти місцевого «Динамо». Гра повинна була відбутися в четвер увечері, але «Йокеріт» навіть не приїхав в аеропорт Гельсінкі.

У підсумку матч скасували, фінам зараховано технічну поразку. У прес-службі КХЛ заявили, що про причини скасування гри «ліга повідомить додатково», проте видання «Спорт-Експрес» зазначає, що відмова «Йокеріта» пов'язана з політичною ситуацією в Білорусії. За інформацією ЗМІ, фан-клуб «Йокеріта» пригрозив бойкотом домашніх матчів команди, якщо та полетить до Мінська на гру.

Також стало відомо, що Латвія заявила про небажання проводити чемпіонат світу з хокею в 2021 році спільно з Білоруссю, зажадавши перенесення білоруської частини турніру в інше місце. В іншому випадку збірна Латвії з хокею може відмовитися від участі в турнірі.

Масові акції протесту почалися в Білорусії після президентських виборів 9 серпня, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко, що обирався на шостий термін поспіль. Протестуючі вимагають його відставки і перевиборів, звинувачуючи владу в безпрецедентних фальсифікаціях і в жорстокості правоохоронців у ставленні до учасників мітингів. Не менше п’яти осіб під час придушення протестів загинули, шість осіб вважаються зниклими без вісті, понад 100 учасників протесту постраждали, точна кількість заарештованих понині невідома. Опозиція оголосила загальнонаціональний страйк.