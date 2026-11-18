Станіслав Горуна став одним з двох українських каратистів, які мають в активі олімпійську медаль

Український каратист Станіслав Горуна, який піднявся на третю сходинку Олімпіади-2020 в Токіо, в екслюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про виснажливий графік відбору на Ігри.

Наскільки важко було потрапити на Олімпіаду?

З 2017 року ми почали активно готуватися до відбору. Календар був надзвичайно насиченим. Протягом року ми брали участь приблизно у 15 змаганнях. Якщо відняти кілька місяців міжсезоння, виходило по два міжнародні турніри щомісяця.

На Олімпійських іграх було всього три чоловічі та три жіночі категорії, а також змагання з ката. Відбулося об'єднання деяких вагових категорій, що значно посилило конкуренцію.

Квота на участь була дуже маленькою: по десять спортсменів у кожній категорії. Через це конкуренція була шаленою: практично кожен турнір починаючи з 2018 року впливав на рейтинг. Це була справжня гонка. Я не знаю іншого олімпійського виду спорту з настільки інтенсивною та складною системою кваліфікації.

Наскільки сильно тиснуло на вас та інших спортсменів те, що Олімпіада-2020 була єдиним шансом у кар'єрі здобути олімпійську медаль? Адже після 2021 року карате знову перестало бути олімпійським видом спорту…

Карате не увійшло до програми Олімпійських ігор 2024 року в Парижі через рішення місцевого організаційного комітету, який не включив цей вид спорту до переліку додаткових дисциплін. Також, за новими вимогами МОК, кількість спортсменів у додаткових видах спорту мала залишатися в межах загальної квоти Олімпіади.

Це створювало дуже великий тиск. Федерації не встигали належним чином забезпечувати спортсменів фінансово. Деякі каратисти їздили на змагання власним коштом, іншим частково оплачували витрати.

Окрім цього, був шалений тиск через кількість турнірів. Ми фактично не мали нормальних етапів підготовки. Не було можливості повноцінно готуватися до конкретного змагання, адже потрібно було постійно перебувати у формі та тонусі.

Кожні два-три тижні ти знову їдеш на турнір. Це постійна травматичність, відсутність часу на відновлення. У тебе немає можливості захворіти, бо ти пропустиш важливі змагання. Ти не можеш нормально полікуватися чи відпочити, адже триває гонка за рейтинговими балами. Додайте до цього постійні перельоти, між якими потрібно встигати тренуватися, щоб підтримувати необхідний рівень. Це максимальна напруга. Було дуже складно.

Нагадаємо, що каратист Станіслав Горуна пояснив, чому продав свою олімпійську медаль.