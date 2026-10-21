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Сили оборони на фронті знищили учасника двох Олімпіад і багаторазового чемпіона Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Сили оборони на фронті знищили учасника двох Олімпіад і багаторазового чемпіона Росії
Окупант Кучеров був ліквідований 20 жовтня

Кучеров був одним із лідерів збірної Росії з велоспорту

Захисники України знищили російського окупанта – багаторазового чемпіон Росіїа, володар Кубка світу та учасник Олімпійських ігор велогонщик Сергія Кучерова. Про це повідомляє «Главком».

Федерація велосипедного спорту Росії повідомила, що окупант Кучеров був ліквідований 20 жовтня.

Він був одним із лідерів національної команди Росії, брав участь в Олімпіадах у Пекіні (2008 рік) та Лондоні (2012 рік). Кучеров неодноразово ставав чемпіоном Росії в індивідуальному та командному спринті.

Він також завойовував нагороди світових кубкових серій у Німеччині, Китаї та Москві та входив до топ-6 на чемпіонатах світу.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: окупанти війна олімпійські ігри велоспорт смерть Олімпіада

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