Журналіст та політв’язень Сергій Цигіпа близько місяця голодує у колонії РФ

Сергій Цигіпа під час засідання окупаційного суду в Криму

Дружина бранця повідомила, що зв’язок з ним обірвався наприкінці червня

Засуджений у РФ журналіст з Херсонщини, кримський політв’язень Сергій Цигіпа вже близько місяця голодує у колонії №3 міста Скопін, Рязанської області Росії. Про це Кримськотатарському Ресурсному Центру повідомила його дружина Олена Цигіпа, передає «Главком».

За словами Олени Цигіпи, чоловік вирішив вдатися до голодування через постійне ігнорування з боку адміністрації колонії. Йдеться, зокрема, про відмову передати йому життєво необхідні ліки, попри дотримання всіх формальностей.

«З того моменту, як він оголосив голодування, минуло вже три тижні. Він вирішив таким чином вплинути на адміністрацію колонії, яка під різними відмовками не передавала бандероль з ліками, які я організувала для нього за рецептом медичного працівника колонії», – повідомила дружина політв’язня.

Вона додала, що останній лист від Сергія надійшов 25 червня. Відтоді зв’язок з ним обірвався.

«Підозрюю, що він знову в ШІЗО (штрафний ізолятор. – «Главком»»), – додала Олена Цигіпа.

Подружжя Олена та Сергій Цигіпи у рідній Новій Каховці на Херсонщині за кілька років до повномасштабної війни фото: НСЖУ

Раніше «Главком» інформував, що російські окупанти викрали Сергія Цигіпу 12 березня 2022 року за звинуваченням у «шпіонажі». Рішенням окупаційного Сімферопольського «суду» 6 жовтня 2023 року він отримав 13-річний термін ув’язнення. 14 лютого 2024 року апеляційний «суд» залишив у силі цей вирок. 8 квітня 2024 року Сергія Цигіпу етапували на територію Росії.

Сергій Цигіпа став лауреатом Національної премії за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка за 2024 рік. 23 січня 2025 року Правління Національної спілки журналістів України присудило Сергію Цигіпі журналістську відзнаку за незламність та вірність професії.