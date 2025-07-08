Чому Трамп раптом погодився дати зброю Україні?

Хто допоміг зважитися Трампу змінити свою позицію щодо зброї Україні

Трамп даватиме Україні більше зброї. Як ми тут і прогнозували після фіаско переговорного тренду з Росією Трамп змушений буде змінювати свої підходи до війни, і відмовчатися не вийде.

Отож, Трамп нарешті заговорив про відновлення постачання зброї. Звісно, коли йдеться про Трампа, то краще дочекатися конкретики, а потім вже робити остаточні висновки, але спеціальна заява Пентагону про відправку в Україну додаткового озброєння свідчить, що Трамп свій внутрішній Рубікон таки перейшов.

Зважитися Трампу змінити свою позицію допомогли:

Сприятлива для України громадянська думка у США. Лобі класичних республіканців, які завжди говорили про розмову з Росією з позиції сили. Необхідність продемонструвати світові, що Трамп може застосовувати силові аргументи не лише проти Ірану.

Не останню роль зіграли і журналісти, які мучили Трампа незручними питаннями про його любов до Путіна.

Остаточного розуміння що буде зі ставленням Трампа до російсько-української війни ще немає. Але думаю, що акцент робитиметься на чергову спробу дипломатії під осінь, коли завершиться літня наступальна кампанія Росії, а США продемонструють на ділі, що не залишать Україну наодинці із Путіним.