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Сергій Таран Політолог

Чому Трамп раптом погодився дати зброю Україні?

glavcom.ua
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Трамп перейшов внутрішній Рубікон
фото: depositphotos.com

Хто допоміг зважитися Трампу змінити свою позицію щодо зброї Україні

Трамп даватиме Україні більше зброї. Як ми тут і прогнозували після фіаско переговорного тренду з Росією Трамп змушений буде змінювати свої підходи до війни, і відмовчатися не вийде.

Отож, Трамп нарешті заговорив про відновлення постачання зброї. Звісно, коли йдеться про Трампа, то краще дочекатися конкретики, а потім вже робити остаточні висновки, але спеціальна заява Пентагону про відправку в Україну додаткового озброєння свідчить, що Трамп свій внутрішній Рубікон таки перейшов.

Зважитися Трампу змінити свою позицію допомогли:

  1. Сприятлива для України громадянська думка у США.
  2. Лобі класичних республіканців, які завжди говорили про розмову з Росією з позиції сили.
  3. Необхідність продемонструвати світові, що Трамп може застосовувати силові аргументи не лише проти Ірану.

Не останню роль зіграли і журналісти, які мучили Трампа незручними питаннями про його любов до Путіна.

Остаточного розуміння що буде зі ставленням Трампа до російсько-української війни ще немає. Але думаю, що акцент робитиметься на чергову спробу дипломатії під осінь, коли завершиться літня наступальна кампанія Росії, а США продемонструють на ділі, що не залишать Україну наодинці із Путіним.

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Джерело
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Теги: Дональд Трамп Україна війна росія

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