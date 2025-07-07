РФ вдарила по Одесі: загинула людина, знищено автомобілі (фото)

В Одесі пошкоджено 10 гаражних приміщень, адміністративну будівлю на території СТО та кілька будівельних вагончиків

Уночі Росія вдарила по Одесі. Внаслідок чого загинула одна людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Також внаслідок атаки у місті пошкоджено 10 гаражних приміщень, адміністративну будівлю на території СТО та кілька будівельних вагончиків.

Знищено легкові, вантажні автомобілі та автобус. Виникли пожежі, які ліквідовані рятувальниками.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 7 липня 2025 року російські безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували Київ, спричинивши пошкодження в кількох районах столиці. Як зазначив Віталій Кличко, у Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар. Горіння уламків ліквідували. Потерпілих немає.

Також у Харкові зафіксовано влучання ворожих безпілотних літальних апаратів у багатоповерхівки у двох районах міста, є постраждалі. За інформацією міського голови, прильоти сталися у Слобідському та Шевченківському районах.