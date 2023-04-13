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«Челсі» без Мудрика поступився «Реалу» без Луніна. Результати 12 квітня

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
«Челсі» без Мудрика поступився «Реалу» без Луніна. Результати 12 квітня
Український футболіст «Челсі» Михайло Мудрик у матчі і не з'явився. Так само, на футбольному полі ми не побачили ще одного українця, голкіпера «Реалу» Андрія Луніна
фото з вільних джерел

В обидвох матчах, сьогодні, перемоги святкували господарі поля

«Реал» та «Челсі» вкотре зустрілися у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Перший двобій відбувся в Іспанії на «Сантьяго Бернабеу».

Господарі відкрили рахунок у протистоянні в середині першого тайму, коли пройшло гарне закидання від Карвахаля у штрафний майданчик на Вінісіуса. Бразилець ударив, але голкіперу «Челсі» Кепі вдалося парирувати удар. Однак, першим на добиванні виявився Карім Бензема.

Після перерви вершкові забили вдруге. Результативний удар до свого активу записав Марко Асенсіо після розіграшу кутового. Іспанець став рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю забитих голів серед гравців, які вийшли на заміну. Англійці догравали поєдинок у меншості. На 59-ій хвилині, червону картку перед собою побачив Бен Чілвел.

Український футболіст «Челсі» Михайло Мудрик на полі так і не з'явився. Так само, на футбольному ролі ми не побачили ще одного українця, голкіпера «Реалу» Андрія Луніна.

Матч-відповідь пройде через тиждень у Лондоні.

У паралельному поєдинку творилася італійська історія. «Мілан» на легендарному «Сан-Сіро» переміг ще одну італійську команду «Наполі» з рахунком 1:0.  До слова, «Мілан» та «Наполі» провели свій перший в історії матч на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Гості без Осімена краще почали, але «Мілан» почекав своє, а наприкінці першого тайму провів улюблену контратаку, яку завершив результативним ударом Беннасер.

1:0 до перерви. В другому таймі «Наполі» так і не відігрався, залишивши розібрки на матч-відповідь у Неаполі. Цей двобій гості також догравали у меншості. На 74-ій хвилині червону картку до свого пасиву записав Андре-Франк Замбо-Ангісса. 

Нагадаємо, у вівторок, 11 квітня, на європейських футбольних полях пройшли перші матчі 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів. В Англії «Манчестер Сіті» тричі відзначився у воротах німецької «Баварії», результативно перемігши в матчі, а в Португалії на "Ештадіу та Луш" місцева «Бенфіка» двічі пропустила і поступилася італійському «Інтеру».

Теги: Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ

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