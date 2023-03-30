Воротар збірної України став одним із найдорожчих молодих голкіперів світу

Аналітичний портал оцінив Трубіна у 18 млн євро

Голкіпер української збірної та донецького «Шахтаря» Анатолій Трубін увійшов до двійки найдорожчих воротарів світу віком до 21 року. Про це йдеться на сайті Transfermarkt.

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Трубіна та воротаря «Саутгемптона» Гевіна Базуну аналітичний портал оцінив у 18 млн євро. Якщо брати до уваги усіх воротарів світу, то Трубін і Базуну входять до топ-25 цього рейтингу.

У рейтингу найдорожчих українських футболістів Анатолій ділить п’яту сходинку з Русланом Маліновським, Миколою Матвієнком та Іллею Забарним (у всіх по 18 млн євро). Попереду перебувають Михайло Мудрик (60 млн), Олександр Зінченко (40 млн), Віктор Циганков (22 млн) і Віталій Миколенко (22 млн). Трубін і Матвієнко є найдорожчими представниками УПЛ.

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Нагадаємо, збірна України поступилася Англії в матчі 2-го туру відбору на Євро-2024. Зустріч на стадіоні «Вемблі» в Лондоні завершилася з рахунком 2:0. Українцям тривалий час вдавалося стримувати атакувальні потуги іменитого суперника. Однак наприкінці першого тайму підопічні Гарета Саутгейта змогли двічі вразити ворота Анатолія Трубіна.