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Воротар збірної України став одним із найдорожчих молодих голкіперів світу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Воротар збірної України став одним із найдорожчих молодих голкіперів світу
фото з відкритих джерел

Аналітичний портал оцінив Трубіна у 18 млн євро

Голкіпер української збірної та донецького «Шахтаря» Анатолій Трубін увійшов до двійки найдорожчих воротарів світу віком до 21 року. Про це йдеться на сайті Transfermarkt.

Трубіна та воротаря «Саутгемптона» Гевіна Базуну аналітичний портал оцінив у 18 млн євро. Якщо брати до уваги усіх воротарів світу, то Трубін і Базуну входять до топ-25 цього рейтингу.

У рейтингу найдорожчих українських футболістів Анатолій ділить п’яту сходинку з Русланом Маліновським, Миколою Матвієнком та Іллею Забарним (у всіх по 18 млн євро). Попереду перебувають Михайло Мудрик (60 млн), Олександр Зінченко (40 млн), Віктор Циганков (22 млн) і Віталій Миколенко (22 млн). Трубін і Матвієнко є найдорожчими представниками УПЛ.

Воротар збірної України став одним із найдорожчих молодих голкіперів світу фото 1

Нагадаємо, збірна України поступилася Англії в матчі 2-го туру відбору на Євро-2024. Зустріч на стадіоні «Вемблі» в Лондоні завершилася з рахунком 2:0. Українцям тривалий час вдавалося стримувати атакувальні потуги іменитого суперника. Однак наприкінці першого тайму підопічні Гарета Саутгейта змогли двічі вразити ворота Анатолія Трубіна.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Анатолій Трубін Збірна України

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