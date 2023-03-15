Україна офіційно виключена із заявки на проведення Чемпіонату світу з футболу

Марокко замінило Україну в спільній заявці з Іспанією та Португалією





Організатори Чемпіонату світу з футболу 2030 року виключили Україну зі спільної з Португалією та Іспанією заявки на проведення змагань. Нашу країну замінить Марокко. Про це повідомив спортивний журналіст Роб Гарріс у Twitter.

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«Підтвердження, що Марокко об’єднується з Іспанією та Португалією, щоб подати заявку на проведення чемпіонату світу 2030 року. Це свідчить про те, що Україна більше не є її частиною», – повідомив Гарріс.

Водночас видання Morocco World News повідомляє, що король Марокко Мохаммед VI вже офіційно оголосив про подачу спільної заявки на проведення мундіалю разом із Іспанією та Португалією.

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Нагадаємо, виконком Української асоціації футболу (УАФ) затвердив Руслана Ротаня виконуючим обов'язки головного тренера національної збірної України.

До відома, Донецький футбольний клуб «Шахтар» та нідерландський «Феєнорд» не визначилися з переможцем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, який відбувся 9 березня у Варшаві.