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Україна офіційно виключена із заявки на проведення Чемпіонату світу з футболу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна офіційно виключена із заявки на проведення Чемпіонату світу з футболу
фото: з відкритих джерел

Марокко замінило Україну в спільній заявці з Іспанією та Португалією

Організатори Чемпіонату світу з футболу 2030 року виключили Україну зі спільної з Португалією та Іспанією заявки на проведення змагань. Нашу країну замінить Марокко. Про це повідомив спортивний журналіст Роб Гарріс у Twitter.

«Підтвердження, що Марокко об’єднується з Іспанією та Португалією, щоб подати заявку на проведення чемпіонату світу 2030 року. Це свідчить про те, що Україна більше не є її частиною», – повідомив Гарріс.

Водночас видання Morocco World News повідомляє, що король Марокко Мохаммед VI вже офіційно оголосив про подачу спільної заявки на проведення мундіалю разом із Іспанією та Португалією.

Нагадаємо, виконком Української асоціації футболу (УАФ) затвердив Руслана Ротаня виконуючим обов'язки головного тренера національної збірної України.

До відома, Донецький футбольний клуб «Шахтар» та нідерландський «Феєнорд» не визначилися з переможцем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, який відбувся 9 березня у Варшаві. 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Україна журналіст Марокко король

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