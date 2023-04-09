Суркіс про гравців «Динамо»: Хлопці боронять землю, а вони програють «Інгульцю»

«Динамо» після 20 турів посідає четверте місце в таблиці Української Премʼєр-Ліги

Президент «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував «ПроФутбол Digital» невдалий старт команди у весняній частині Української Премʼєр-Ліги.

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«Думаю, що не від мене все залежить. Я приїхав підтримати команду, розібратися, що коїться. Мені, як то кажуть, важко казати, що відбувається. Хлопці самі повинні налаштовуватися на гру та розуміти, що в таких умовах, в яких знаходиться наша країна… Наші хлопці боронять нашу землю, а вони виходять та програють «Інгульцю», – сказав Суркіс.

Він також зазначив, що причиною таких результатів команди є або невідповідальність, або невдало проведені тренувальні збори.

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«Є фактори. Я не буду їх налаштовувати. Я був і на базі весь тиждень. Як всі вболівальники сподіватимуся на те, що хлопці будуть розуміти, що вони перш за все грають для фанатів», – наголосив Ігор Суркіс.

Нагадаємо, що «Динамо» після 20 турів посідає четверте місце в таблиці Української Премʼєр-Ліги.