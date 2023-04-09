Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Суркіс про гравців «Динамо»: Хлопці боронять землю, а вони програють «Інгульцю»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Суркіс про гравців «Динамо»: Хлопці боронять землю, а вони програють «Інгульцю»
Ігор Суркіс незадоволений грою свого клубу

«Динамо» після 20 турів посідає четверте місце в таблиці Української Премʼєр-Ліги

Президент «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував «ПроФутбол Digital» невдалий старт команди у весняній частині Української Премʼєр-Ліги.

«Думаю, що не від мене все залежить. Я приїхав підтримати команду, розібратися, що коїться. Мені, як то кажуть, важко казати, що відбувається. Хлопці самі повинні налаштовуватися на гру та розуміти, що в таких умовах, в яких знаходиться наша країна… Наші хлопці боронять нашу землю, а вони виходять та програють «Інгульцю», – сказав Суркіс.

Він також зазначив, що причиною таких результатів команди є або невідповідальність, або невдало проведені тренувальні збори.

«Є фактори. Я не буду їх налаштовувати. Я був і на базі весь тиждень. Як всі вболівальники сподіватимуся на те, що хлопці будуть розуміти, що вони перш за все грають для фанатів», – наголосив Ігор Суркіс.

Нагадаємо, що «Динамо» після 20 турів посідає четверте місце в таблиці Української Премʼєр-Ліги.

 

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ігор Суркіс

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Намет зі зручностями розташували в центрі столиці України – біля стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського
«Динамо» відкрило «Пункт незламності»: чому це розвеселило соцмережі (фото, відео)
24 березня, 11:46
Загарбник Павлущенко помер від поранень, отриманих в Україні
Сумна новина для президента МОК: ЗСУ ліквідували титулованого російського каратиста
Вчора, 11:34
У 35 матчах турнiру український клуб здобув 33 перемоги і лише 2 поєдинки програв
«Прометей» став чемпіоном баскетбольної Латвійсько-Естонської ліги
Сьогодні, 12:05

Новини

Суркіс про гравців «Динамо»: Хлопці боронять землю, а вони програють «Інгульцю»
Суркіс про гравців «Динамо»: Хлопці боронять землю, а вони програють «Інгульцю»
«Прометей» став чемпіоном баскетбольної Латвійсько-Естонської ліги
«Прометей» став чемпіоном баскетбольної Латвійсько-Естонської ліги
Ломаченко виклав нове відео, яке викликало захват у росіян
Ломаченко виклав нове відео, яке викликало захват у росіян
Сумна новина для президента МОК: ЗСУ ліквідували титулованого російського каратиста
Сумна новина для президента МОК: ЗСУ ліквідували титулованого російського каратиста
Міжнародна федерація плавання підтримала допуск росіян та білорусів до змагань
Міжнародна федерація плавання підтримала допуск росіян та білорусів до змагань
Павелко виборов для України місце у Союзі європейських футбольних асоціацій
Павелко виборов для України місце у Союзі європейських футбольних асоціацій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання та побажання
35K
Сьогодні Вербна неділя: як святкувати і що не можна робити
29K
Курс долара перетнув «червону лінію»: експерти дали валютний прогноз
13K
Онуфрій визнав, що має російське громадянство та пояснив, чому не відмовився від нього
9818
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8648
Зарплата Богуслаєва за сімома замками. Як керівництво «Мотор Січі» збагатилося під час війни

Новини

Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
Вчора, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
Вчора, 04:43
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
Вчора, 02:35
Окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова (фото)
Вчора, 01:14
В Ізраїлі відбувся теракт: є постраждалі і жертва (відео)
Вчора, 00:48
Засідання Ставки і нові санкції. Звернення Зеленського
Вчора, 00:02

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту