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Мобілізація футбольних функціонерів зупинена. Мінспорту здивувало рішенням

Христина Жиренко
glavcom.ua
Мобілізація футбольних функціонерів зупинена. Мінспорту здивувало рішенням
УАФ є критично важливою для забезпечення життєдіяльності населення України?

Мінспорту дозволило не мобілізувати військовозобов'язаних працівників УАФ

Міністерство молоді та спорту опублікувало наказ про визначення Української асоціації футболу (УАФ) спілкою, яка є критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, що дозволяє не мобілізувати військовозобов'язаних працівників.

В наказі зазначається, що УАФ відповідає критеріям, встановленим підпунктами 2, 5 та 6 пункту 2 Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Також в наказі зазначається, що управлінню роботи з персоналом має забезпечити надсилання його копій до Міністерства економіки України та Генерального штабу Збройних Сил України.

Нагадаємо, українців шокувало рішення Мінспорту щодо заборони українським спортсменам брати участь у змаганнях, де є росіяни.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Міністерство молоді і спорту України Українська асоціація футболу

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