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Кваліфікації Євро-2024: визначилися склади збірних України та Англії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Кваліфікації Євро-2024: визначилися склади збірних України та Англії
Україна розпочинає боротьбу за путівку на Євро
фото: hootanannybrixton.co.uk

Капітанську пов’язку в нашій збірній отримав захисник «Арсенала» Олександр Зінченко

Сьогодні, 26 березня, о 19:00 збірна України з футболу у Лондоні на «Уемблі» проведе стартовий матч кваліфікації Євро-2024 проти команди Англії.

Стали відомі склади обох команд

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магвайр, Чілвелл, Райс, Хендерсон, Беллінгем, Меддісон, Сака, Кейн

Україна: Трубін, Караваєв, Сваток, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Судаков, Маліновський, Мудрик, Яремчук

Капітанську пов’язку в нашій збірній отримав захисник «Арсенала» Олександр Зінченко.

Нагадаємо, збірна України потрапила до групи С. 

Суперниками нашої команди, крім Англії, будуть:

  • Італія
  • Північна Македонія
  • Мальта

На Євро-2024 вийдуть по 2 команди з кожної групи. Ще три путівки буде розіграно через плей-оф.

Відбір на Євро-2024 пройде з березня по листопад 2023 року. Фінальна частина турніру відбудеться у червні та липні 2024 року. 

Матчі фінальної стадії прийматимуть 10 міст Німеччини: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні й Штутгарт. 

Нагадаємо, Росія не була допущена до жеребкування відбіркового турніру Євро-2024. Таким чином країни-агресорки не буде у фінальній частині чемпіонату Європи. 

Теги: Північна Македонія жеребкування Збірна України чемпіонат Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ

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