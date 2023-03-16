Друг Путіна Інфантіно переобраний президентом ФІФА

Джані Інфантіно вперше очолив ФІФА у лютому 2016 року

Чинний президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно переобраний ще на чотири роки, він очолюватиме ФІФА протягом 2023 – 2027 років. Про це інформує пресслужба ФІФА.

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Як зазначається, в Руанді відбувається 73-й Конгрес федерації, на якому і було визначено питання нового-старого очільника. Інфантіно другий раз поспіль не мав жодних конкурентів, тому процес був виконаний шляхом акламації. Учасники Конгресу формально не віддавали свої голоси, а просто 30 секунд поплескали на знак повної підтримки Інфантіно. За чинним регламентом він матиме право балотуватися на ще один термін, до 2031 року.

Нагадаємо, Інфантіно очолив ФІФА у лютому 2016 року. У недавньому минулому швейцарець хизувався дружбою з російським диктатором Володимиром Путіним. Навіть після повномасштабного вторгнення Росії на територію України у висловлюваннях президента ФІФА не зникла проросійська риторика.

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Раніше президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно закликав запровадити режим припинення вогню на території України на час проведення чемпіонату світу-2022 з футболу серед чоловіків у Катарі.