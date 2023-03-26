Відбір до Євро-2024: Україна поступилася Англії

Для українців це була стартова гра у кваліфікації на континентальну першість

Збірна України програла Англії з рахунком 2:0

Збірна України поступилася Англії в матчі 2-го туру відбору на Євро-2024. Зустріч на стадіоні «Вемблі» в Лондоні завершилася з рахунком 2:0.

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Голами у матчі відзначилися Гаррі Кейн та Букайо Сака у першому таймі.

Українцям тривалий час вдавалося стримувати атакувальні потуги іменитого суперника. Однак наприкінці першого тайму підопічні Гарета Саутгейта змогли двічі вразити ворота Анатолія Трубіна.

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На 37-й хвилині Букайо Сака прицільно подав з правого флангу, а Гаррі Кейн з меж воротарського переправив м'яч у сітку. Для найкращого бомбардира в історії збірної Англії це 55-й гол у футболці національної команди.

А вже за три хвилини господарі подвоїли свою перевагу. Сака з-за меж штрафного майданчика закрутив м'яч у дальню «дев'ятку».

У другому таймі українці спробували переламати перебіг матчу за рахунок замін і великими силами пішли в атаку, але Англія впевнено втримала переможний рахунок до фінального свистка. Свій напівшанс українці отримали на 73-й хвилині. Після перехоплення поблизу власного штрафного пішла класна передача на лівий фланг. Там швидкість набрав Соболь, утік від підкату опонента та збирався прострілити вздовж воріт, але Стоунз правильно обрав позицію і вибив на кутовий.

Зазначимо, що для «синьо-жовтих» це була стартова гра у кваліфікації на континентальну першість, тоді як команда «Трьох левів» в рамках 1-го туру відбору на Євро-2024 перемогла збірну Італії.

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Також це був дебютний офіційний матч на посаді виконувача обов'язків головного тренера збірної України для Руслана Ротаня, який змінив біля керма національної команди Олександра Петракова.

Суперниками збірної України у відборі на Євро-2024 є Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта. В іншому матчі другого туру Італія на виїзді зіграє з Мальтою – ця гра розпочнеться сьогодні о 21:45.

У матчах 3-го туру кваліфікації на Євро-2024 збірна України 16 червня на виїзді гратиме з Північною Македонією, Англія того ж дня в гостях зустрінеться з Мальтою.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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Нагадаємо, що раніше стало відомо, що капітанську пов’язку в нашій збірній отримав захисник «Арсенала» Олександр Зінченко.