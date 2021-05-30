Шевченко подивився фінал Ліги чемпіонів разом з другом Путіна (відео)

Головний тренер збірної України на стадіоні в Порту сидів поруч з Абрамовичем

У Порту завершився фінал Ліги чемпіонів, у якому лондонський «Челсі» здобув перемогу над «Манчестер Сіті». На матчі був присутній головний тренер збірної України Андрій Шевченко. Колишній гравець «синіх», він спостерігав за футболом з ложі для «Челсі». Поруч, одразу за тренером, займав місце й власник клубу Роман Абрамович, якого в Росії називають другом Путіна.

Шевченко й Абрамович емоційно відреагували на гол півзахисника «Челсі» Кая Хаверца. Вони першими привітали один одного з результативною атакою.

«Челсі» вдруге в історії виграв Лігу чемпіонів. Ще одного разу він грав у фіналі. Тоді, 2008-го, в матчі проти «Манчестер Юнайтед» він був у заявці на матч, але на поле не виходив.

Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко став третім українцем у фіналах Ліги чемпіонів.

Подробиці фіналу: Шевченко проти Зінченка: онлайн фіналу Ліги чемпіонів.