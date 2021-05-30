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    Ліга чемпіонів: капітану «МанСіті» зламали носа в фіналі з «Челсі»

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    Кевін Де Брюйне ризикує пропустити Євро-2020 - Ліга чемпіонів: капітану «МанСіті» зламали носа в фіналі з «Челсі»
    Кевін Де Брюйне ризикує пропустити Євро-2020
    Фото з відкритих джерел

    Де Брюйне ризикує пропустити чемпіонат Європи

    Переломом носа завершився для капітана «Манчестер Сіті» Кевіна Де Брюйне фінал Ліги чемпіонів проти «Челсі». В другому таймі бельгієць прокинув м’яч повз Антоніо Рюдігера, але гравець «Челсі» виставив плече і по-хокейному зустрів суперника. Як наслідок – у Де Брюйне два переломи на обличчі.

    «Привіт хлопці. Щойно повернувся з лікарні. У мене діагностовано перелом кісток носа і перелом лівої очниці. Наразі я відчуваю себе добре. Все ще розчарований вчорашнім результатом, але ми повернемося», в– написав Кевін Де Брейне на своїй сторінці в «Інстаграмі».


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    У фіналі Ліги чемпіонів «Челсі» здолав «Манчестер Сіті». Зустріч проходила на стадіоні «Драгау» в Порту (Португалія) і завершилася з рахунком 1:0.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Кевін Де Брюйне
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    Ліга чемпіонів: капітану «МанСіті» зламали носа в фіналі з «Челсі»