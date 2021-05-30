Ліга чемпіонів: капітану «МанСіті» зламали носа в фіналі з «Челсі»

Де Брюйне ризикує пропустити чемпіонат Європи

Переломом носа завершився для капітана «Манчестер Сіті» Кевіна Де Брюйне фінал Ліги чемпіонів проти «Челсі». В другому таймі бельгієць прокинув м’яч повз Антоніо Рюдігера, але гравець «Челсі» виставив плече і по-хокейному зустрів суперника. Як наслідок – у Де Брюйне два переломи на обличчі.

«Привіт хлопці. Щойно повернувся з лікарні. У мене діагностовано перелом кісток носа і перелом лівої очниці. Наразі я відчуваю себе добре. Все ще розчарований вчорашнім результатом, але ми повернемося», в– написав Кевін Де Брейне на своїй сторінці в «Інстаграмі».





У фіналі Ліги чемпіонів «Челсі» здолав «Манчестер Сіті». Зустріч проходила на стадіоні «Драгау» в Порту (Португалія) і завершилася з рахунком 1:0.