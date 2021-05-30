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    З’явилося божевільне відео з роздягальні «Челсі» після перемоги в Лізі чемпіонів

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    Лондонці заслужено виграли трофей - З’явилося божевільне відео з роздягальні «Челсі» після перемоги в Лізі чемпіонів
    Лондонці заслужено виграли трофей
    Фото з відкритих джерел

    Головний тренер «синіх» Томас Тухель облив усіх шампанським

    Німецький тренер втретє поспіль привів команду до перемоги в Лізі чемпіонів. До Томаса Тухеля, котрий святкує перемогу разом з «Челсі», найсильнішими клубами в Європі ставали Юрген Клопп з «Ліверпулем» і Ганс-Дітер Флік з «Баварією.

    Після успіху в грі з «Манчестер Сіті» (1:0) Тухель забіг у роздягальню і облив усіх шампанським.

    «Челсі» вдруге в історії завоював найпрестижніший європейський клубний трофей.

    Лондонці також отримали право зіграти в Суперкубку УЄФА. Їх суперником стане іспанський «Вільярреал», який раніше виграв Лігу Європи.

    Андрі Шевченко спостерігав за фіналом Ліги чемпіонів у компанії з другом Путіна Романом Абрамовичем.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Челсі
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    З’явилося божевільне відео з роздягальні «Челсі» після перемоги в Лізі чемпіонів