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Керівник російського спорту взяв участь у заході організації, яка створила загін для участі у війні

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Керівник російського спорту взяв участь у заході організації, яка створила загін для участі у війні
Дегтярьов заявив, що проводить наступальну дипломатичну операцію з повернення прапора РФ

Михайло Дегтярьов: Для нас наставником є ​​президент Росії Володимир Володимирович Путін

Міністр спорту Росії та президент Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов взяв участь у церемонії вручення премії Російського союзу бойових мистецтв (РСБМ) «Золотий пояс». Про це повідомляє «Главком».

«Для нас наставником є ​​президент Росії Володимир Володимирович Путін, який є прикладом для мільйонів єдиноборців, будучи майстром спорту СРСР із самбо та дзюдо, ми цим пишаємося, і на нього рівняються сьогодні сотні тисяч і мільйони хлопчаків не тільки в Росії.

Я це дуже добре знаю, бо за його дорученням зараз проводжу наступальну дипломатичну операцію з повернення нашого прапора.

І в єдиноборствах ви бачите добрі успіхи, пов'язані з тим, що це здорові духом, тілом люди, які сьогодні очолюють ці федерації, спілки – я маю на увазі у міжнародному масштабі. Хочу вам подякувати за все, що ви робите, подякувати Російському союзу бойових мистецтв за те, що ви робите», – сказав Дегтярьов.

Російський союз бойових мистецтв створив загін для участі у війні проти України. Він був сформований з професійних спортсменів, тренерів та майстрів різних видів бойових мистецтв з різних регіонів Росії.

На сайті РСБМ, окрім загальної інформації та контактних ліній для запису до цього загону, можна побачити «мотиваційні» відео, на яких учасниками пояснюється важливість такого кроку. 

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: війна спорт росія

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