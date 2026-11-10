Пес вибіг на поле і зупинив матч НФЛ: відео курйозного епізоду

Собака виявився неймовірно спритним

Матч регулярного чемпіонату Національної футбольної ліги з американського футболу між «Кароліною Пантерз» та «Денвер Бронкос» запам’ятався не стільки перемогою господарів із рахунком 26:21, скільки собакою, який під час перерви втік від організаторів і змусив відкласти початок другої половини гри. Про це повідомляє «Главком» з посилання на People.

Прудкий коргі

Курйоз стався в неділю, 8 листопада, на стадіоні Bank of America у Шарлотті. Під час традиційних змагань за участю собак породи коргі один із чотирилапих учасників вирвався на волю та почав стрімко бігати футбольним полем. Організатори намагалися зловити втікача, проте домашній улюбленець на ім'я Квінн виявився надзвичайно спритним. Він кілька разів ухилявся від переслідувачів, які навіть падали на газон, намагаючись його схопити.

Зрештою собаку вдалося спіймати поблизу 40-ярдової позначки. Увесь цей час початок другого тайму довелося відкласти, а відео з пригодами коргі швидко поширилося в соцмережах.

Реакції коментаторів

За погонею в прямому ефірі стежив ведучий програми NFL RedZone Скотт Генсон. Він із гумором коментував невдалі спроби організаторів упіймати собаку. «Перегони коргі, і один із них утік! Організатори не можуть його спіймати. Другий тайм уже має розпочатися. Вони не можуть упіймати його на позначці 40 ярдів! Тепер він на 45-й! Він уже на центральній лінії!» – вигукував Генсон.

Організатори з Charlotte Corgi Club із гумором відреагували на пригоду. «Давай, Квінн, давай! Ми чудово провели час на матчі "Пантерз" і завжди раді бути частиною перерви», – написали вони. Сам клуб «Кароліна» також поширив відео інциденту, додавши: «Усе одно хороший хлопчик».

Попри те, що Квінн привернув найбільше уваги глядачів, офіційним переможцем забігу оголосили іншого коргі – Оллі. Водночас уболівальники в соцмережах жартували, що після такого виступу втікача варто запросити до складу «Пантерз». «Підписуйте його негайно», – писали користувачі. Інші пропонували видати собаці футбольну форму та захисне спорядження, а один із коментаторів навіть закликав «Філадельфію» переманити коргі до своєї команди.

Нагадаємо, що пес Патрон уперше став батьком.