Сьогодні, 13 листопада 2026 року, Андрій Кожем'якін відзначає свій 61-й день народження

Аматорська тенісна ліга ATL привітала з днем народження народного депутата України та давнього соратника Юлії Тимошенко Андрія Кожем'якіна. Про це інформує «Главком».

«Вітаємо з днем народження Генерала тенісу Андрія Кожем'якіна. Бажаємо міцного здоров'я, незламної сили духу, перемог на тенісних кортах і, найголовніше, – нашої спільної Великої Перемоги! Найкращих побажань, чемпіоне!», – йдеться в дописі ATL.

Сьогодні, 13 листопада, Андрій Кожем'якін відзначає свій 61-й день народження. Він більше 20 років є народним депутатом від політичних сил, очолюваних Юлією Тимошенко.

25 березня 2016 року Кожем'якіну було присвоєно військове звання генерал-лейтенанта СБУ.

Також він є віцепрезидентом Федерації тенісу України.

«Спуску на корті не даю нікому. У мене змагальний характер», – так характеризує свій стиль гри в теніс сам Кожем'якін.

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