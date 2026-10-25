Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button

Українська дзюдоїстка засвітилася в обіймах росіянина, який підтримує війну

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Українська дзюдоїстка засвітилася в обіймах росіянина, який підтримує війну
Єлизавета Литвиненко (четверта праворуч) обіймається з росіянином Махмадбеком Махмадбековим (третій праворуч), якого Україна вимагала відсторонити від змагань

Українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко відзначилася скандальним вчинком

Українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко, яка з 2025 року представляє на міжнародному рівні Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) засвітилася в обіймах росіянина, який підтримує війну. Про це повідомляє «Главком».

Скандальний вчинок української дзюдоїстки Єлизавети Литвиненко

Литвиненко з 2025 року почала представляти на міжнародному рівні ОАЕ. Варто зазначити, що членами цієї команди також є кілька росіян, однак цей факт не вплинув на бажання Литвиненко змагатися за цю азійську збірну.

Зокрема, партнером українки по збірній є також скандальний російський дзюдоїст Махмадбек Махмадбеков, який до 2024 року представляв РФ. Саме з ним Литвиненко і засвітилася в обіймах на фото, яке з'явилося в Instagram.

Підтримка війни Махмадбеком Махмадбековим: що відомо

Махмадбеков був помічений у підтримці війни РФ проти України. Зокрема, у 2022 році Махмадбеков брав участь у пропагандистському турнірі – Клубному чемпіонаті Росії з дзюдо на честь 70-річчя диктатора Володимира Путіна.

Турнір відбувся у Грозному у жовтні 2022 року. На відкритті змагань організатори використали дітей у футболках з зображенням Путіна та літер Z. Також в залі демонструвалося відео з російськими окупантами, гасла на підтримку війни та літера Z. 

Серед почесних гостей заходу був Рамзан Кадиров, а також ватажок донецьких терористів Денис Пушилін. Крім того, Кадиров нагороджував призерів змагань.

Махмадбек Махмадбеков також лайкав в Instagram пост з диктатором Путіним.

Міністерство молоді та спорту України, разом з Національним олімпійським комітетом та Федерацією дзюдо України, у 2024 році вимагали відсторонити російських атлетів, що підтримують війну, від участі у Чемпіонаті Європи з дзюдо. Серед переліку росіян, які засвітилися у підтримці агресії РФ проти України, був і Махмадбек Махмадбеков.

Нагадаємо, пресслужба Міністерства молоді і спорту України ексклюзивно для «Главкома» прокоментувала систематичну участь керівника російського спорту Михайла Дегтярьова у заходах на підтримку війни.

Теги: спорт скандал дзюдо Єлизавета Литвиненко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сестри Чжан і Су-вей Сє мають давню історію конфлікту
Тайванські тенісистки посварилися між собою під час фіналу Азійських ігор
4 жовтня, 17:07
Матвій Сафонов (крайній праворуч) є амбасадором «ЕкоНиви»
Голкіпер ПСЖ разом з прихильницею Путіна взяв участь у рекламному заході в Росії
5 жовтня, 11:28
Російські спортсмени пропустили попередні Європейські ігри через війну в Україні
Міністр спорту Дегтярьов заявив, що росіян допустять до Європейських ігор 2027
1 жовтня, 23:29
За основу емблеми взято чубчик поширеного в Австралії папуги какаду
МОК презентував емблему Олімпійських 2032 у Брісбені
5 жовтня, 13:37
На команду Олександра Золотухіна цього тижня чекає ще дві гри кваліфікації Євро-2027
Жіноча збірна України з футзалу поступилась Норвегії у відборі Євро-2027
7 жовтня, 19:13
У Хмельницькому провели турнір із вільної боротьби на честь поліцейських, які загинули, захищаючи Україну
У Хмельницькому пройшов Всеукраїнський турнір з вільної боротьби пам’яті загиблих поліцейських
10 жовтня, 18:05
Жан Беленюк у 2024 році здобув бронзу Олімпіади у Парижі та оголосив про завершення професійної кар'єри
Жан Беленюк опублікував зворушливі фото зі своїми африканськими родичами
14 жовтня, 10:11
Мельникова відома своєю підтримкою диктатора Путіна та його війни проти України
Міжнародна федерація гімнастики прокоментувала невидачу Нідерландами віз російським гімнасткам
14 жовтня, 16:31
Українки повертаються з США з трьома золотими нагородами
Шість нагород. Українки тріумфували на Чемпіонаті світу з боротьби U23
17 жовтня, 10:39

Ще більше про спорт

Росія стала господаркою Чемпіонату світу з важкої атлетики
Росія стала господаркою Чемпіонату світу з важкої атлетики
Українська дзюдоїстка засвітилася в обіймах росіянина, який підтримує війну
Українська дзюдоїстка засвітилася в обіймах росіянина, який підтримує війну
Українець Чепурний зупинився за крок від подіуму Чемпіонату світу зі спортивної гімнастики
Українець Чепурний зупинився за крок від подіуму Чемпіонату світу зі спортивної гімнастики
Український паверліфтер з ДЦП став автором двох світових рекордів: відео тріумфу
Український паверліфтер з ДЦП став автором двох світових рекордів: відео тріумфу
Олімпійський чемпіон з Росії прорекламував турнір на честь ліквідованого окупанта
Олімпійський чемпіон з Росії прорекламував турнір на честь ліквідованого окупанта
Мінмолодьспорту прокоментувало участь керівника російського спорту у заходах на підтримку війни
Мінмолодьспорту прокоментувало участь керівника російського спорту у заходах на підтримку війни

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
81K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
59K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі

Новини

Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Сьогодні, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Сьогодні, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
Вчора, 09:30
Дмитрівська поминальна субота 2026: дата, традиції та що потрібно робити цього дня
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua