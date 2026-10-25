Українська дзюдоїстка засвітилася в обіймах росіянина, який підтримує війну

Єлизавета Литвиненко (четверта праворуч) обіймається з росіянином Махмадбеком Махмадбековим (третій праворуч), якого Україна вимагала відсторонити від змагань

Українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко відзначилася скандальним вчинком

Українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко, яка з 2025 року представляє на міжнародному рівні Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) засвітилася в обіймах росіянина, який підтримує війну. Про це повідомляє «Главком».

Скандальний вчинок української дзюдоїстки Єлизавети Литвиненко

Литвиненко з 2025 року почала представляти на міжнародному рівні ОАЕ. Варто зазначити, що членами цієї команди також є кілька росіян, однак цей факт не вплинув на бажання Литвиненко змагатися за цю азійську збірну.

Зокрема, партнером українки по збірній є також скандальний російський дзюдоїст Махмадбек Махмадбеков, який до 2024 року представляв РФ. Саме з ним Литвиненко і засвітилася в обіймах на фото, яке з'явилося в Instagram.

Підтримка війни Махмадбеком Махмадбековим: що відомо

Махмадбеков був помічений у підтримці війни РФ проти України. Зокрема, у 2022 році Махмадбеков брав участь у пропагандистському турнірі – Клубному чемпіонаті Росії з дзюдо на честь 70-річчя диктатора Володимира Путіна.

Турнір відбувся у Грозному у жовтні 2022 року. На відкритті змагань організатори використали дітей у футболках з зображенням Путіна та літер Z. Також в залі демонструвалося відео з російськими окупантами, гасла на підтримку війни та літера Z.

Серед почесних гостей заходу був Рамзан Кадиров, а також ватажок донецьких терористів Денис Пушилін. Крім того, Кадиров нагороджував призерів змагань.

Махмадбек Махмадбеков також лайкав в Instagram пост з диктатором Путіним.

Міністерство молоді та спорту України, разом з Національним олімпійським комітетом та Федерацією дзюдо України, у 2024 році вимагали відсторонити російських атлетів, що підтримують війну, від участі у Чемпіонаті Європи з дзюдо. Серед переліку росіян, які засвітилися у підтримці агресії РФ проти України, був і Махмадбек Махмадбеков.

Нагадаємо, пресслужба Міністерства молоді і спорту України ексклюзивно для «Главкома» прокоментувала систематичну участь керівника російського спорту Михайла Дегтярьова у заходах на підтримку війни.