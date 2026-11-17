Вже понад 25 років Оксана Баюл мешкає в США

Легендарна українська фігуристка Оксана Баюл танцем відсвяткувала своє 49-річчя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram спортсменки.

Оксана Баюл є першою Олімпійською чемпіонкою в історії незалежної України.

Фігуристка Баюл виграла Олімпійські ігри в Ліллехаммері у 1994 році. Вона також є чемпіонкою світу (1993), дворазовим призером чемпіонатів Європи (1993, 1994), дворазовою чемпіонкою України (1993, 1994), заслуженим майстром спорту України.

Вже понад 25 років вона мешкає в США.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва показала, як виросла її старша донька Кароліна.

Мати поділилася сімейними кадрами з нагоди дня народження доньки. Так, донька Лілії Подкопаєвої Кароліна відзначила ювілей, дівчині виповнилося 20 років. За словами зіркової мами, вона не встигла зрозуміти, як дочка встигла так швидко вирости